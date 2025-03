Adriano Luciano vince in volata la Marathon dei Monti Ausoni

Grandissimo spettacolo a Fondi (LT) per la Marathon dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. Una delle gare più lunghe del calendario italiano con i suoi 72 km, prevalentemente pianeggianti ma ancora una volta la gara laziale, tappa della Race Cup Mtb Centro Italia e del Trofeo dei Parchi Naturali ha confermato come spesso la distanza crei più selezione delle asperità altimetriche. Alla fine la scrematura del gruppo è stata lenta ma inesorabile lasciando due atleti a giocarsi la vittoria allo sprint.

A spuntarla è stato Adriano Luciano (Becycle Club Lucky team) che in 2h10’00” ha beffato il compagno di avventura Francesco Miignoli (Bike Sport Team). Lotta accesa anche per la terza piazza con un gruppetto regolato allo sprint, a 8” di ritardo, da Francesco Colemente (Cicl.Oliveto Citra) che ha preceduto Vincenzo Cammisola (Cicli Rebike Fondi), Mirco Zanni (Croccanti Racing Team), Giovanni Pensiero (Fans Bike) e Sebastiano Iannello (Team Nuova Avid). Fra le donne conferma il suo successo dello scorso anno Mara Parisi (Bike Sport Team) in 2h28’43” davanti a Jennifer Maria Fosco (Avis Bike Ruvo) staccata di oltre un’ora.

Nel percorso medio di 59 km successo pugliese grazie a Pietro Elia (Team Eracle) che in 1h58’26” ha prevalso in volata su Concetto Gianni (Team Nuova Avir), terzo a 4” Ivan Diomede (Fusion Bike). A Domenica Mazzeo (Special Bikers) la gara femminile in 2h15’00” con 5” su Annamaria Rossi (Scuola Indoor Cycling) e 3’57” su Sofia Flumeri (Cycling Café).

La prova sui 72 km era aperta anche alle Gravel, come tappa jolly del circuito New Marathon lazio ma anche campionato regionale della specialità. Qui è risultato vincitore Fabio Orcame (Aniene Bike Team) che in 2h19’17” ha inflitto 1’51” a Francesco Masullo (Movicoast Sport e Turismo) e a Donatello Cantori (Wild Race Team). Prima donna Emanuela Frattaroli (Race Mountain Folcarelli) in 3h00’41”.

Questi i campioni regionali di specialità: Giuseppe Datti (Mtb Pico Lupi degli Aurunci/EMT), Stefano Greco (Volsci Bike/M2), Fabio Orcame (Aniene Bike Team/M3), Giovanni Mercanti (Fans Bike/M4), Donatello Cantori (Wild Race Team(M5), Francesco Savona (Volsci Bike/M6), Claudio Cianflone Motto (Full Gas Bike Team/M7), Antonio Bufalini (Ciociaria Bike/M9), Emanuela Frattaroli (Race Mountain Folcarelli/W4). La manifestazione, che ha raccolto, anche grazie alle sue challenge di appartenenza, tantissime presenze anche da fuori regione, ha goduto del supporto del Parco Naurale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, che ha ospitato gran parte del tracciato, come anche del Sant’Anastasia Camping Village che ha messo a disposizione le sue strutture. Un grazie anche ai tanti volontari sparsi sul percorso e agli sponsor fondamentali per la riuscita dell’evento, ormai una classica irrinunciabile del calendario laziale e non solo.