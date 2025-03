Per il Partito Democratico Palazzo Caetani deve restare Pubblico

Il nostro Consigliere regionale Salvatore La Penna ha presentato un'interrogazione in Consiglio Regionale per avere delucidazioni circa la volontà della Regione Lazio di vendere

a privati parte del Palazzo Caetani della nostra città.

La risposta dell'Assessore Regionale Ghera è inaccettabile e conferma l'intento scellerato della Giunta Regionale di procedere alla privatizzazione di un bene di inestimabile valore

storico, artistico e archeologico.

La scelta di classificare le unità immobiliari di Palazzo Caetani come beni disponibili per la successiva alienazione è un grave errore che contraddice il riconoscimento del Ministero

della Cultura dell'importanza di questo complesso monumentale.

Palazzo Caetani rappresenta un patrimonio identitario per la città di Fondi e la sua comunità, ed è inaccettabile che venga ceduto a privati senza una visione strategica che ne tuteli la funzione pubblica e culturale.

Riteniamo che la Regione Lazio debba immediatamente revocare questa decisione e individuare soluzioni alternative che consentano di preservare la vocazione culturale e pubblica degli spazi, piuttosto che avallare una dismissione che rischia di comprometterne l'accessibilità e la fruibilità da parte della cittadinanza.

Nei mesi scorsi, il Partito Democratico di Fondi, insieme a numerose associazioni e realtà politiche, ha promosso una raccolta firme che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, tutti contrari alla privatizzazione di questi spazi. Questo vasto movimento civico dimostra chiaramente che la cittadinanza non intende accettare passivamente una decisione che va contro gli interessi della collettività.

Inoltre, è fondamentale sottolineare la necessità per il Comune di ampliare i propri spazi culturali per musei, mostre ed eventi, al fine di valorizzare il patrimonio locale e rispondere alle esigenze della comunità. L’amministrazione comunale ha, infatti, richiesto formalmente alla Regione Lazio la cessione degli spazi in questione, come stabilito con delibera di giunta comunale. Vogliamo sapere se tale richiesta è stata effettivamente inoltrata e, in caso affermativo, quale risposta ha fornito la Regione.

La risposta dell'assessore regionale Ghera, rappresentante di Fratelli d'Italia, sembra infatti operare in netto contrasto con la richiesta del Comune, favorendo la vendita al privato anziché sostenere una soluzione che tuteli e valorizzi il patrimonio culturale e identitario di Fondi. È indispensabile che la Regione chiarisca la propria posizione e apra un confronto costruttivo con le istituzioni locali e la cittadinanza, affinché il destino di Palazzo Caetani sia gestito nel migliore interesse della comunità e della cultura pubblica.