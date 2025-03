Monte San Biagio: domenica 6 la gara di mountain bike "XCO dei Briganti"

Appuntamento di rilievo domenica a Vallemarina, frazione di Monte San Biagio (LT) dove si disputerà l’XCO dei Briganti, seconda tappa del circuito XCO Lazio Cup. Un evento molto atteso in tutta la regione, per l’organizzazione dell’Happy Bike che, anche grazie alle vittorie della sua campionessa Greta Recchia (quest’anno vincitrice alla Bacialla Bike, ad esempio) sta diventando sempre più presente nell’attenzione generale.

Si gareggerà per tutte le categorie su un percorso di 4 km per un dislivello a giro di 120 metri, con più giri in base alla categoria di appartenenza. Un circuito divertente, non senza qualche difficoltà tecnica, dove la guisa sarà un valore decisivo per guadagnare spazio in classifica. Sarà per molti la rivincita dell’XCO La Foresta di Rueti, la prima tappa della challenge dove a livello Open è stato Simone Vari (Race Mountain Folcarelli) a mettere tutti in fila.

Appuntamento per tutti in Piazzale Padre Biagio all’incrocio con Via Epitaffio, dove alle 9:15 ci sarà la prima partenza riservata alle categorie femminili, a quella Master Junior e alle Master da M5 a M8. Alle 10:30 la seconda partenza per tutte le categorie assolute maschili e quelle amatoriali restanti, alle 12:15 lo start per le prove giovanili, nella gara Top Class regionale di categoria. Premiazioni riservate ai primi 5 di ogni categoria.

Le iscrizioni sono naturalmente ancora in corso con molti team che stanno preparando i loro elenchi. La tassa di adesione è di 20 euro per le categorie amatoriali, 5 euro per quelle agonistiche. La gara è la diretta emanazione dell’XCO del Vallaneto dello scorso anno, che aveva riscosso tanto successo sfiorando i 200 iscritti, ma la zona non è più accessibile e gli organizzatori hanno trovato un altro teatro di gara, altrettanto affascinante.

Per informazioni: Happy Bike, asdhappybike@gmail.com .