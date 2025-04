Il PD favorevole alla nuova Stazione di Posta, ma si deve continuare ad investire nella stessa direzione

Accogliamo con grande favore l’avvio dei lavori per la realizzazione della Stazione di Posta presso l’ex mattatoio di Fondi: un’infrastruttura tanto attesa che finalmente troverà nuova vita a servizio della comunità, in particolare di chi si trova in condizioni di grave difficoltà sociale ed economica. È un progetto importante, che nasce grazie alla sinergia tra Comuni, Distretto LT4 e fondi del PNRR, e che può rappresentare una vera svolta per il nostro territorio.

Per troppi anni l’area dell’ex mattatoio è rimasta vuota, sottoutilizzata, abbandonata. Vederla trasformarsi in un luogo di accoglienza, dignità e aiuto concreto è una notizia positiva che accogliamo con soddisfazione, auspicando che i lavori si concludano nei tempi previsti e che la gestione futura sia all’altezza delle aspettative: per le persone, prima di tutto.

Ma questo deve essere solo l’inizio. Nel nostro territorio esistono altri spazi che possono e devono essere valorizzati e destinati a servizi per la collettività. È il caso della vecchia clinica Accorinti, una struttura di proprietà dell’ASL, che potrebbe essere recuperata e riconvertita per offrire servizi socioassistenziali di prossimità e risposte concrete ai bisogni della comunità.

Riteniamo inoltre urgente mettere in campo progetti strutturali per il diritto all’abitare, un tema troppo spesso trascurato ma centrale per garantire dignità e sicurezza a tante persone e famiglie. In questo senso, è fondamentale cominciare a ragionare anche su progetti di social housing, che permettano di offrire alloggi a canone sostenibile, accompagnati da servizi alla persona e percorsi di autonomia.

Il Partito Democratico di Fondi continuerà a vigilare, a proporre e a collaborare per una città che investa con coraggio nei servizi pubblici, nell’inclusione e nella coesione sociale. Perché una comunità più giusta e solidale si costruisce partendo dalle persone.