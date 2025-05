Per il PD la città ha bisogno di Aree verdi (veramente) pubbliche

Il vigente Piano Regolatore Generale della città di Fondi risulta ormai datato, spesso disatteso e parzialmente svuotato della sua funzione originaria di strumento guida per uno sviluppo urbano equilibrato. È evidente la necessità di una revisione complessiva, improntata a una visione moderna, sostenibile e coerente con le reali esigenze del territorio e della cittadinanza.

Tuttavia, nonostante l’attuale inadeguatezza, va riconosciuto che il PRG originario presentava elementi di grande valore, in alcuni casi persino anticipatori. Tra questi, la previsione capillare di aree verdi pubbliche, sia in ambito urbano che periurbano. Ogni quartiere della città, secondo quella visione, avrebbe dovuto disporre del proprio spazio verde, concepito come un “polmone” a servizio della comunità.

Nel corso del tempo, questa impostazione è stata progressivamente trascurata. Le dinamiche di espansione edilizia, spesso caratterizzate da interventi non organici e da varianti urbanistiche concesse in modo frammentario, hanno favorito processi di cementificazione e costruzioni non sempre coerenti con l’impianto originario. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: carenza di verde pubblico accessibile, perdita di qualità urbana e indebolimento dell’identità dei quartieri.

La recente esperienza pandemica ha ulteriormente evidenziato quanto sia strategico disporre di spazi verdi prossimi alle abitazioni, facilmente raggiungibili e fruibili da tutti i cittadini. Luoghi che garantiscono aria pulita, benessere psicofisico, opportunità di socialità e contatto con la natura.

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene prioritario avviare un percorso di riattivazione delle previsioni originarie del PRG in materia di verde pubblico, con un’attenta analisi delle aree già individuate e una valutazione tecnico-economica degli interventi possibili. Tali azioni non solo migliorerebbero la vivibilità urbana, ma comporterebbe anche una valorizzazione paesaggistica ed economica dei comparti interessati.

Siamo perfettamente consapevoli della limitata disponibilità di risorse pubbliche e dell’impossibilità di realizzare simultaneamente tutti gli interventi previsti. Tuttavia, proprio per questo, appare necessario definire un piano d’azione graduale, fondato su priorità funzionali, fattibilità economica e impatto sociale. Gli interventi possono essere differenziati per dimensioni, localizzazione, tipologia di verde previsto e relativi costi di realizzazione e manutenzione.

Nei prossimi giorni renderemo pubbliche le aree da noi proposte per realizzare spazi verdi pubblici per la nostra Città.