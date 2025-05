Fratelli d'Italia presenta mozione urgente per la riqualificazione dell'Anfiteatro Comunale e chiede maggiore sorveglianza

Il Consigliere Comunale Avv. Luigi Vocella, unitamente al collega consigliere Stefano Marcucci del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, ha depositato una mozione urgente presso il Comune di Fondi per sollecitare un intervento immediato di sistemazione e riqualificazione dell’anfiteatro comunale, unitamente all’implementazione di un sistema di sorveglianza costante.

La mozione nasce dalla constatazione di un evidente e preoccupante stato di degrado in cui versa la struttura, documentato da diverse segnalazioni e immagini. Nonostante la sua relativa “giovinezza”, non avendo ancora compiuto trent’anni dalla sua realizzazione, l’anfiteatro presenta segni di fatiscenza che ne compromettono la fruibilità e ne sminuiscono il potenziale valore per la comunità fondana.

Come gruppo di Fratelli d’Italia – dichiara il Consigliere Vocella – riteniamo fondamentale la cura e la valorizzazione dei luoghi di aggregazione e di cultura della nostra città. L’anfiteatro comunale rappresenta uno spazio importante per lo svolgimento di eventi e manifestazioni, un punto di riferimento per la vita sociale e culturale di Fondi. Oltre alla necessaria riqualificazione, riteniamo indispensabile implementare un sistema di sorveglianza costante, valutando anche l’installazione di telecamere a circuito chiuso, per prevenire futuri atti vandalici e garantire la sicurezza della struttura.

Nella mozione presentata, si richiede al Sindaco e alla Giunta Comunale di attivarsi con urgenza per un sopralluogo tecnico, la predisposizione di un piano di intervento dettagliato con relativa copertura finanziaria e una cronologia dei lavori.

Un punto cruciale della mozione è rappresentato dalla richiesta di prevedere, contestualmente alla riqualificazione, l’installazione di un sistema di videosorveglianza e l’intensificazione dei controlli da parte della polizia locale.

Si sottolinea, inoltre, la necessità di accertare le cause del rapido deterioramento della struttura, inclusa la verifica di eventuali atti vandalici, al fine di adottare misure preventive per il futuro.

Auspichiamo un coinvolgimento unanime di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale – concludono i consiglieri Avv. Vocella e Avv. Marcucci– affinché questa mozione possa essere approvata e si possa dare un segnale concreto dell’attenzione che l’intera amministrazione riserva al patrimonio comune e al benessere dei cittadini. La riqualificazione e la messa in sicurezza dell’anfiteatro non sono questioni di parte, ma un obiettivo condiviso per il bene di Fondi.

Fratelli d’Italia confida in una risposta positiva e celere da parte dell’Amministrazione Comunale, nell’interesse di restituire alla città un luogo di cultura e aggregazione pienamente funzionale, sicuro e protetto.