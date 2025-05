Monte San Biagio: l’atleta Silvio Coppa al giro del Lago di Como da 250 km

SI riprende la stagione agonistica, e l’atleta monticellano Silvio Coppa ci prova di nuovo. L’atleta di Ultra Running, conosciuto ed apprezzato nel Borgo e nella Piana per il suo lavoro di tecnico multi-disciplinare, è da oggi impegnato in una gara spettacolare e nel contempo durissima. Si tratta della UTLAC – Ultra Trail Lago di Como, l'evento sportivo che sta trasformando il territorio del Lago di Como in una destinazione di riferimento per gli appassionati di trail running di tutto il mondo. Con più di 1.300 atleti già iscritti, l'edizione 2025 ha battuto ogni record precedente, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama delle corse in montagna.

Tra le percorrenze previste per la gara del 2025, Silvio Coppa ha scelto la più dura ed impegnativa: il tracciato da 250 chilometri, con oltre 12 mila metri di dislivello positivo da percorrere in un tempo massimo di 90 ore.

Sono mesi che mi sto preparando a questo evento, che poi in realtà è preparatorio ad un’altra gara, molto più impegnativa ed importante, di cui svelerò i dettagli prossimamente - ha detto l’atleta monticellano prima di prepararsi alla partenza di oggi. - Un traguardo già essere qui, grazie anche a chi mi sta seguendo e mostra sempre di credere in me e nelle mie possibilità, ovvero il centro Fisioterapico Gardenia di Terracina e il mio Preparatore Atletico Emanuele Ludovisi.

La gara avrà inizio alle 18. Chi vorrà, potrà seguire il percorso di Silvio Coppa, collegandosi al sito ufficiale della UTLAC e cliccando su “Live Gara”