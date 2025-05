“Fondi in 500” raggiunge il Mare del Nord: 4000 km con la storica utilitaria

Il club “Fondi in 500” ha ufficialmente concluso la sua missione: raggiungere il Mar del Nord e visitare le principali istituzioni europee a Bruxelles e Strasburgo a bordo di dieci Fiat 500 storiche. Un viaggio lungo oltre 3.500 chilometri, attraverso sei Paesi e sette tappe, che ha unito la passione per la storica utilitaria italiana con lo spirito europeo e la cittadinanza attiva.

Durante la tappa a Strasburgo, i partecipanti hanno avuto l’onore di incontrare, per un breve saluto, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Le visite presso le istituzioni, sia a Bruxelles che a Strasburgo, sono state rese possibili grazie all’invito dell’On. Salvatore De Meo, da sempre vicino al club e convinto sostenitore di un progetto dal forte valore simbolico e civico.

Ovunque siano passate, le dieci Fiat 500 hanno attirato l’attenzione e l’entusiasmo di passanti e curiosi: in tanti si sono fermati per scattare foto, fare domande e lasciarsi conquistare dal fascino intramontabile di questi piccoli gioielli su quattro ruote.

La Fiat 500 – icona del boom economico del dopoguerra e simbolo della motorizzazione di massa in Italia – si è fatta ancora una volta ambasciatrice dell’ingegno italiano e del legame tra tradizione e futuro. Un piccolo grande mezzo che, tappa dopo tappa, ha raccontato una storia di comunità, appartenenza e dialogo europeo.

Ora il gruppo si appresta a fare ritorno a casa, con la consapevolezza di aver portato sulle strade d’Europa non solo un’icona senza tempo, ma anche un messaggio di unità, partecipazione e identità condivisa.

Dopo la traversata fino a Dachau in occasione del 25° anniversario del Gemellaggio e un tour mozzafiato alla scoperta della Sicilia, si tratta dell’ennesima straordinaria avventura promossa dall’Associazione presieduta da Floriano Riccardi e coordinata dal vice Davide Marsella.

Preziosa la presenza dell’esperto meccanico Luca Carnevale che è riuscito a risolvere ogni imprevisto e a riparare ogni guasto durante il lungo tragitto.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Fondi, si concluderà con il ritorno in città domenica 11 maggio. Come ogni anno, l’evento è seguito in diretta da Lorenzo Nallo su Radio Antenna Musica 92.2.