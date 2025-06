Grande successo per il concerto "Armonie" omaggio al Maestro Sestino Macaro

Organizzato dall’associazione Ginepro Art, il concerto “Armonie”, andato in scena, ieri 8 giugno, nel suggestivo Cortile della Giudea, si è rivelato un successo straordinario, registrando il tutto esaurito e coinvolgendo un pubblico numeroso e partecipe. Un evento speciale, pensato per rendere omaggio al Maestro Sestino Macaro, figura amatissima e stimata non solo in ambito locale, ma anche nel panorama artistico e didattico nazionale.

Protagonista della serata il quintetto di fiati PentArmonia, che ha proposto un raffinato repertorio musicale, spaziando con maestria dal Barocco alla musica dei nostri giorni. Il quintetto è composto da:

Laura Bruciamete Carletti e Eliana Chiatti al flauto traverso Danilo Florimondo Lidano al clarinetto Armando Mancini al saxofono contralto Laura Venditti al saxofono baritono

Particolarmente emozionante il brano d’apertura, il celebre Canone in Re maggiore di Johann Pachelbel, impreziosito dalla partecipazione della giovanissima violinista Beatrice Macaro, figlia quattordicenne del Maestro. Beatrice, che studia violino sotto la guida della Maestra Ilenia De Meo, ha regalato al pubblico un momento di intensa commozione, dimostrando talento e sensibilità interpretativa in un'esecuzione che ha toccato profondamente tutti i presenti.

Ad arricchire ulteriormente la serata, la mostra d’arte contemporanea “Evoluzione Verticale” dell’artista Walter Capotosto, inaugurata il 24 maggio e allestita nello stesso Cortile della Giudea.

La mostra, curata dall’associazione Musicinecultura di Fabiola Lauretti, ha offerto una perfetta cornice visiva all’intensità della musica, fondendo arti visive e sonore in un’unica esperienza emozionale. L’evento è stato realizzato in collaborazione con Edumus, con il patrocinio del Comune di Fondi e il supporto di Radio Show Italia 103e5 in qualità di social media partner.

Un ringraziamento speciale da parte della famiglia del Maestro: la moglie Lucica Tampu e la figlia Beatrice Macaro desiderano esprimere la loro profonda gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato al concerto, contribuendo con la loro presenza e il loro affetto a rendere questo omaggio tanto sentito quanto indimenticabile.

Un tributo sentito a un uomo, un artista, un maestro che ha lasciato un’eredità profonda nella sua famiglia, nei suoi allievi e nella comunità. Il concerto “Armonie” ha saputo celebrarne la memoria con eleganza e autenticità, mantenendo vivo il segno che Sestino Macaro ha lasciato nel cuore di tanti.