Ottima la partecipazione alla Giornata Comunitaria promossa da Fondi Vera

Fondi Vera in questi anni si è ritagliata un ruolo nel panorama politico locale. Ha attratto interesse e curiosità anche fuori Città, ha creato una rete di amministratori sul tema dell’acqua pubblica, ha affrontato come e più di altri i temi più delicati e scottanti. Ed è pronta a farlo ancora, con l’energia e l’entusiasmo che abbiamo toccato con mano Domenica - commenta il Presidente del Movimento, Francescopaolo De Arcangelis .

Ha registrato un’ottima partecipazione la Giornata Comunitaria promossa Fondi Vera per Domenica 22 Giugno presso “La Tenuta di Davide”. Caratterizzata da una prima parte dedicata ad un’Assemblea degli Iscritti e una seconda parte rivolta anche al pubblico con la presentazione dei risultati emersi dal ciclo di incontri “Fondi 2030” che il Movimento ha portato avanti da Settembre del 2023 allo scorso mese di Maggio, con ben diciassette conferenze tematiche tenutesi in Sede.

La presenza ed il contributo di numerose delegazioni di altri Partiti e gruppi civici, anche arrivati da fuori Fondi, ha arricchito il dibattito seguito agli interventi dei Dirigenti Daniele Notarianni, Paola Di Biasio e Milena Trani, ai saluti della Portavoce Tina Di Fazio e del Presidente di Fondi Vera De Arcangelis. I lavori sono stati chiusi da una relazione del Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone, che ha ripercorso le tappe dell’azione del Movimento dal 2019 ad oggi.

Dieci mesi fa lanciammo l’appello a costruire l’alternativa. Oggi ribadiamo quella disponibilità, la volontà di fare fronte comune, di lavorare a una grande Coalizione che metta insieme le forze che non vogliono avere nulla a che fare con questo sistema di potere. Una volontà che confermiamo, perché crediamo che i tempi siano maturi per farlo. E anzi, invitiamo tutti i partners di Opposizione a continuare il dialogo intrapreso, con sempre maggiore convinzione - ha detto Ciccone nel suo intervento .

La Portavoce Tina Di Fazio ha anticipato le prossime tappe dell’impegno del Movimento ed il Gruppo di Lavoro Comunicazione ha illustrato le iniziative che verranno messe in campo nei prossimi mesi per favorire la più ampia diffusione delle idee e della proposta politica di Fondi Vera:

Quella di Domenica è stata una giornata speciale, all’insegna dell’attivismo, dell’amore per la Comunità e del desiderio di lavorare per un futuro migliore. Insieme a vecchi e nuovi amici abbiamo rinnovato la determinazione per una Fondi all’altezza dei nostri sogni e obiettivi. La Città merita di più e noi siamo pronti a costruire una proposta di Governo che sappia restituirle quanto perso nel corso degli anni.