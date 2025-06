Consegnata la Bandiera Blu 2025 agli operatori del litorale fondano

Si è svolta oggi presso l’aula consiliare “Luigi Einaudi” del Comune di Fondi la tradizionale cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2025 agli operatori balneari del litorale. L’evento è stato trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’Ente.

Come ogni anno dal 2021, la mattinata è risultata una preziosa occasione per incontrare gli addetti ai lavori e fornire loro aggiornamenti su progetti e iniziative volti al miglioramento dell’offerta turistica costiera.

Quello intrapreso con la Fee è un percorso – ha ricordato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – che ha prodotto ogni anno, in maniera continuativa, grandi e piccole migliorie. Un discorso valido tanto per il Comune, che da cinque anni sta lavorando su vari fronti, con particolare attenzione a parcheggi, accessibilità e gestione dei rifiuti, quanto per i privati con lidi in grado di offrire, anno dopo anno, servizi sempre migliori.

A condurre i lavori l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale che ha illustrato, oltre alle novità introdotte dalla nuova ordinanza balneare, anche i dettagli di un progetto finanziato con le risorse dell’avviso Blue Economy e dedicato alle persone con disabilità per fornire loro un’esperienza balneare efficiente e gratuita. Un progetto ambizioso reso possibile grazie all’impegno dell’ufficio Demanio coordinato dall’assessore Claudio Spagnardi.

Tra le novità più interessanti della stagione 2025, anche l’apertura di una nursery dedicata a mamme e bambini e di un bellissimo parco inclusivo: un progetto ideato, realizzato e gestito dall’Associazione Contrada Selvavetere presso il chiosco comunale e nell’area verde di pertinenza in località Tumulito.

Nei pressi del lido Orange, grazie ad un residuo di bilancio della stagione 2024, è stato invece completamente riqualificato un accesso al mare molto utilizzato dai frequentatori della spiaggia libera.

L’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro ha invece illustrato i dettagli delle tre iniziative di sensibilizzazione ambientale promosse dal Comune di Fondi per la stagione 2025.

Beach Clean Up 2025: dedicata a bagnanti, cittadini, famiglie e turisti

Per ben sei lunedì, anche allo scopo di ridurre gli effetti delle masse turistiche della domenica, ai primi 20 cittadini che si impegneranno a riempire una bottiglietta di cicche di sigaretta o di microplastiche, verrà dato in omaggio un gadget (Custodia impermeabile per smartphone o cuscino gonfiabile) griffato “Comune di Fondi Bandiera Blu 2025”. L’iniziativa, già promossa lo scorso anno in collaborazione con la De Vizia Transfer, seguirà il seguente calendario.

Lunedì 30 giugno – 9:30/12:30 – Spiaggia di Capratica

Lunedì 14 luglio – 9:30/12:30 – Spiaggia di Tumulito

Lunedì 28 luglio – 9:30/12:30 – Spiaggia Loc. Holiday

Lunedì 11 agosto – 9:30/12:30 – Spiaggia Sant’Anastasia

Lunedì 25 agosto – 9:30 – 12:30 – Spiaggia lido “Il Tucano”

Lunedì 1° settembre – 9:30/12:30 – Spiaggia lido “Palm Beach”

L’iniziativa, oltre a sensibilizzare la collettività sull’importanza di ridurre la dispersione di cicche e microplastiche sulle spiagge, ha anche il valore concreto di contribuire alla raccolta di rifiuti tanto piccoli quanto nocivi che sfuggono ai rastrelli dei mezzi meccanici e arrecano danni incalcolabili all’ecosistema marino.

Contest “Attività amica dell’ambiente”: dedicata alle attività produttive del litorale

Il contest “Attività Amica dell’Ambiente” prevede una vera e propria gara ecologica tra lidi e attività che insistono sul litorale. È possibile candidare iniziative, idee o soluzioni green entro le 12:00 del 31 luglio 2025 scrivendo all’indirizzo e-mail relazioniesternecomunedifondi@gmail.com

Es1: distribuzione di borracce a tutti gli abbonati. Risultato: Diminuzione dell’utilizzo della plastica all’interno del lido.

Es2: Giornata ecologica nella spiaggia libera adiacente al proprio lido. Risultato: meno microplastiche in spiaggia.

Le 3 migliori iniziative saranno premiate dal sindaco Beniamino Maschietto e riceveranno la medaglia di “Attività Amica dell’Ambiente” con grande risonanza mediatica e social.

Possono partecipare tutte le attività ubicate sul litorale fondano: chioschi, bar, alberghi, stabilimenti balneari, ecc.

La mail dovrà contenere nell’oggetto la dicitura “CANDIDATURA ATTIVITA’ AMICA DELL’AMBIENTE” e un recapito telefonico. Ogni proposta dovrà inoltre essere completa di titolo e breve descrizione e indicare in che modo sta contribuendo alla tutela ambientale.

I pesci mangia plastica fanno tappa a Tumulito

La terza iniziativa, ormai nota sul nostro litorale, è rappresentata dai cosiddetti pescioloni mangiaplastica che, quest’anno, sosteranno a Tumulito, in uno dei Punti Blu richiesti dalla FEE (il secondo si trova al piano terra del Castello Caetani).

In conclusione dei lavori, l’assessore Vincenzo Carnevale ha sintetizzato i dettagli del cartellone “Estatissima 2025” per poi passare la parola all’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato che, per il quinto anno consecutivo, ha annunciato l’imminente avvio del Fondi Fruit Summer. Il ciclo di eventi, promosso dal Comune di Fondi con la preziosa collaborazione del Mof e dell’Associazione Nautilus Ets, si propone di sensibilizzare turisti e cittadini sull’importanza di condurre uno stile di vita salutare e di osservare una sana alimentazione a base di ortofrutta. Quattro le date del Fondi Fruit Summer: