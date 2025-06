Azione in merito alle problematiche e allo stato della contrada Vardito

Estate, tempo di mare, sole, e docce fresche, tranne che a Vardito, una zona di Fondi abbandonata da tutti, perfino da Acqualatina.

Nella giornata del 24 Giugno improvvisamente i residenti della zona si sono trovati senza acqua, senza neanche il solito messaggio che avvertiva della problematica e che ci si scusava del disagio.

Ora neanche quello, nonostante le continue segnalazioni dei cittadini, si ha il muro di gomma del call center, che non dà risposta, anzi prende tempo incurante delle esigenze dei residenti, nonostante siamo con giornate che superano di gran lunga i 30 gradi e non c’è possibilità di ristoro per i residenti.

Noi di Fondi in Azione ci siamo già interessati tempo fa della situazione di abbandono, in particolare da parte di Acqualatina, che non è nuova a queste situazioni.

Rinnoviamo il nostro impegno e domandiamo a Acqualatina del perché perdura questa situazione, perché non risolve in maniera definitiva la problematica, e perché non si fa carico di alleviare il disagio dei residenti, che non hanno un goccio d’acqua neanche per lavarsi le mani.

Eppure Fondi ha la sua forte presenza all’interno degli asset della società, ma sembra che i residenti di Vardito siano figli di un dio minore, che non meritino dell’attenzione della società, che lo ricordiamo, è di proprietà pubblica, e dovrebbe farsi carico proprio di queste problematiche invece tra tubature rotte da un anno e guasti alle pompe che portano acqua a monte, il problema resta sempre dei poveri sfortunati residenti di via Vardito e dintorni.

Vogliamo sperare che Acqualatina si attivi subito per dare sollievo ai cittadini con almeno un servizio di autobotti, e risolva in maniera definitiva la carenza di acqua della zona, e che non ci si ricordi di Vardito solo quando si tratta di raccogliere voti.