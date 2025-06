E' iniziato il conto alla rovescia per l'evento Franciacorta in Villa 2025 del 28 e 29 giugno

Mancano ormai pochissimi giorni all’attesissima edizione 2025 di Franciacorta in Villa, l’evento che celebra il meglio del Franciacorta e della gastronomia d’autore, in programma il 28 e 29 giugno 2025 dalle ore 20 alle 24 nella splendida cornice di Villa Cantarano a Fondi (LT).

L’entusiasmo è alle stelle: la serata di sabato 28 giugno è già sold out, a conferma del grande interesse e dell’eccezionale risposta del pubblico. Restano ancora disponibili gli ultimi posti per domenica 29 giugno, per chi desidera vivere un viaggio unico tra le migliori etichette di Franciacorta e le eccellenze gastronomiche del territorio.

Durante le due serate, gli ospiti avranno l’opportunità di degustare i prodotti delle cantine: 1701 Franciacorta, Antica Fratta, Bellavista, Berlucchi Franciacorta, Bosio, Ca’ del Bosco, Camillucci, Camossi, Castel Faglia-Monogram, Castello Bonomi, Contadi Castaldi, Ferghettina, La Torre, Marchesi Antinori Tenuta Montenisa, Mirabella, Mosnel, Priore, Ricci Cubastro, Romantica Franciacorta, Ronco Calino, Uberti.

Ad accompagnare i Franciacorta, una selezione di eccellenze gastronomiche locali: Antico Molino & Agricola Marcellino, Chocolat Fiorentini, Chosen Restaurant, F.lli Tazio, Gregorio de Gregoris, Laghetto Living, Locanda Ercole, Mani in Pasta, Norcineria Petillo, Passione Iberico, Osteria De Maldé, Ristorante L’Appiolo.

Completano il programma la masterclass gratuita (su prenotazione) “L’evoluzione nel tempo” con Alessandro Scorsone e un’atmosfera elegante e coinvolgente nella splendida Villa Cantarano.

Per informazioni e per assicurarsi uno degli ultimi posti disponibili per domenica, è possibile consultare il sito www.associazionedecant.it, oppure recarsi a Fondi presso Futurgrafica e Mani in Pasta o a Formia presso Green Café. L’edizione 2025 è realizzata con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Partner dell’evento sono Passione Iberico, GS, Komatsu, Banca Popolare di Fondi, Acqua Filette e ArtEventi di Tiziana Lippa in qualità di partner tecnici.

Franciacorta in Villa 2025: il conto alla rovescia è iniziato, non perdere l’occasione di partecipare a uno degli eventi più attesi dell’anno.