La premiazione dell'8^ Estemporanea di Pittura Città di Fondi dedicata alla Via Appia “Regina Viarum”

Domenica 22 giugno si è conclusa, nella splendida cornice di Palazzo Caetani, alla presenza del Sindaco Beniamino Maschietto, l’8^ Edizione dell’Estemporanea “Città di Fondi”, quest’anno dedicata alla Via Appia “Regina Viarum” dallo scorso anno patrimonio dell’UNESCO.

Estemporanea ormai inserita stabilmente nel calendario artistico nazionale con la presenza di quasi 30 artisti da tutta l’Italia. Premiati le migliori 10 opere in concorso, menzioni speciali per le successive 5 e riconoscimenti premio per tutti i pittori presenti, grazie al coinvolgimento di alcune aziende locali che hanno messo a disposizione i loro prodotti.

1° Classificato Fabio Castellaneta di Taranto,

2° Giuseppe Pelosi di Avellino,

3° Nicola Badia di Avellino,

4° Elisa Vesce di Avellino,

5° Massimo Matteucci di Roma,

6° Nazzareno Bernardi di Latina,

7° Francesca Cinquegrana di Latina,

8° Larysa Sukova di Caserta,

9° Gregorio Procopio di Reggio Calabria e

10° Gino Meddi di Roma;

le menzioni speciali sono andate ad Alberto Bastianelli, Gianni Maglio, Lucia di Salvatore, Tommaso Volpini e Fiorenzo Lucarelli. Premiate ex-equo 2 artiste della Sezione Junior, Elis Amicucci e Aurora Teseo entrambe di Monte San Biagio.

Serata egregiamente condotta come sempre dal Presidente della Pro Loco di Fondi Gaetano Orticelli, mentre la Giuria, presieduta da Paola De Luca insieme a Giovanna Laura Nallo, Presidente “Ars et Vis”, Vincenzo Carnevale Vice Sindaco di Fondi, Stefania Di Benedetto Direttrice della Pro Loco e gli artisti Antonio Annicelli ed Enzo Casale, hanno avuto il difficile compito di stilare la classifica finale.

L’evento è stato magicamente animato dalla presenza di personaggi in abiti dell’Antica Roma dell’Associazione Giulio Cesare di Marco Teseo. Parallelamente all’estemporanea faceva da cornice la mostra fotografica sulla “Regina Viarum” del Circolo fotografico F 2.8 di Fondi di Maurizio Perria (8 fotografi), realizzata in shooting fotografici in alcune località caratteristiche del territorio. La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie al supporto del Comune di Fondi, del Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi e la Pro Loco di Fondi.