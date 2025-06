Tiero (FdI) sul rafforzamento dell'assistenza con il servizio di ecografia ginecologica al San Giovanni di Dio

Prosegue il processo di rafforzamento delle strutture sanitarie pontine. L'attivazione di un nuovo servizio di ecografia ginecologica, ostetrica e di base presso il consultorio familiare di Fondi rappresenta un passo in avanti indiscutibile per l'assistenza territoriale. Si rafforza così l'offerta sanitaria del Percorso nascita, contribuendo a ridurre le liste d'attesa. Stiamo concentrando i nostri sforzi volti a migliorare la qualità dell'offerta sanitaria anche in un centro importante come Fondi.

Non dimentichiamoci che all'ospedale "San Giovanni di Dio" è stata recentemente inaugurata una seconda sala diagnostica per effettuare esami di radiologia tradizionale e dove, di recente, è avvenuto il primo parto con epidurale. Sempre nelle scorse settimane è stato dato l'avvio alle visite e alla preparazione delle cataratte. Con il programma di potenziamento dell'offerta oculistica, saranno disponibili servizi diagnostici avanzati, tra cui il campo visivo computerizzato e l'analizzatore della papilla ottica (HRT). È stata prevista l'attivazione di un percorso fast track per le urgenze e l'istituzione di un Ambulatorio aziendale di riferimento per il glaucoma. Verranno dunque soddisfatti molti pazienti, soprattutto anziani, che da tempo chiedevano l'introduzione di questo servizio.

Intendo ringraziare il direttore generale dell'Asl di Latina Sabrina Cenciarelli per aver centrato l'obiettivo di programmare nuovamente le sedute di day surgery multispecialistico per quanto concerne la chirurgia generale, plastica e vascolare, così come concordato nell'ambito di un incontro da me organizzato presso l'ospedale di Fondi. Registro con soddisfazione che si rafforza ulteriormente il gioco di squadra tra Asl di Latina, Comune di Fondi e Regione Lazio e ritengo che continuando su questo percorso virtuoso intrapreso la sanità fondana raggiungerà un livello di efficienza sempre più alto e soddisfacente per tutti i suoi utenti.