Il Comune verso l’istituzione di un Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Procede a passo spedito l’iter per l’istituzione di un garante per l’infanzia e l’adolescenza, un organo che può facoltativamente essere istituito dai Comuni allo scopo di tutelare e assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi dei minori, promuovendo il loro benessere e sensibilizzando la collettività sulle reali problematiche dei bambini e dei giovanissimi.

Il Garante comunale svolgerà le proprie funzioni in autonomia ma in stretta e diretta collaborazione con il Garante Regionale dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, nella persona della dott.ssa Monica Sansoni.

L’istituzione di questa figura e il regolamento che ne disciplina le attività da svolgere sarà l’argomento di discussione della prossima commissione Servizi alla Persona, Sanità e Scuola convocata dalla presidente Daniela De Bonis e alla quale prenderà parte anche l’assessore al ramo Sonia Notarberardino che ha condiviso l’iter propedeutico a questo importante passo.

Ai lavori sarà presente anche la Garante regionale Monica Sansoni, al fine di fornire un prezioso supporto per l’istituzione di una figura professionale molto sentita dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, dalla presidente De Bonis e dall’intera maggioranza.

Avere la possibilità di confrontarci con la dott.ssa Sansoni in commissione – commenta il primo cittadino – è un’opportunità preziosa sotto diversi punti di vista. In primis per la sua indiscussa esperienza, in secondo luogo anche per mettere bene a fuoco quali possono essere gli aspetti da regolamentare affinché questa nuova figura risulti complementare rispetto all’omologo ruolo istituito dalla Regione, sovraordinato rispetto a quella che andremo a istituire a Fondi.