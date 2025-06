Parte anche in città il progetto sicurezza stradale contro stragi del sabato sera "Con Guido Fai Strada"

Una navetta ogni sabato sera, per tutta l’estate, collegherà le città ai locali della movida: è ai blocchi di partenza il progetto “Con Guido fai strada”. A partire da luglio e fino alla fine di agosto, il bus toccherà le attività più amate dai giovani, consentendo loro di trascorrere un sabato sera all’insegna della sicurezza e della spensieratezza.

Tre corse in andata (20:00, 21:45 e 00:30) e tre al ritorno (21:00, 23:45 e 1:15) per un totale di 9 fermate: Piazza Domenico Purificato, Capratica, Tumulito, Holiday, Le Cinema Cafè, Salto Covino, Camping Settebello, Camping Torre Canneto, Piazza della Repubblica a Terracina.

Il progetto “Con Guido fai strada”, rientra nell’Iniziativa “Mobilità Sicura”, è finanziato da UPI in collaborazione con ANCI a valere del “Fondo contro l’incidentalità notturna" ed è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. Nel territorio pontino è promosso dalla Provincia di Latina in qualità di Ente Capofila, in collaborazione con la Prefettura, la Questura di Latina e i Comuni di Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Minturno, San Felice Circeo e Terracina oltre a Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Latina, Associazione Familiari e Vittime della Strada APS e Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS Sezione di Latina e Frosinone.

Si fa tanto, mai abbastanza, per sensibilizzare la collettività sul tema della sicurezza stradale – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – questo progetto è un valore aggiunto perché porta concretezza e soluzioni pragmatiche offrendo un’alternativa valida e sicura a giovani e famiglie. Un sentito ringraziamento va alla Provincia di Latina, nella persona del presidente Gerardo Stefanelli, che ha reso possibile l’attivazione di un ambizioso progetto nazionale anche nel nostro territorio.