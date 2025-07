Sabato 12 luglio lo spettacolo "Adriano: i segreti dell'imperatore di Roma"

Piazza De Gasperi si prepara a viaggiare indietro nel tempo, alla scoperta di una delle figure più carismatiche dell’antica Roma, in un emozionante spettacolo sospeso tra danza, recitazione, musica e canto con la firma del talentuoso regista, coreografo e danzatore Kevin Arduini.

Manca ormai pochissimo ad uno degli appuntamenti di punta del cartellone “Estatissima 2025”: una serata all’insegna dell’arte ma anche della storia nei suoi risvolti meno noti tra intrighi, potere e mistero.

Parliamo dello spettacolo “Adriano: i segreti dell’imperatore di Roma”, promosso dal Comune di Fondi e a cura della Nestor Theater Company di Kevin Arduini.

L’appuntamento è per sabato 12 luglio alle ore 21:00.

Il pubblico delle grandi occasioni, che siederà sulle gradinate, avvolgerà gli artisti i quali, esibendosi al centro del teatro all’aperto di Piazza De Gasperi, daranno vita ad una performance unica nel suo genere.

Una proposta culturale inedita per il pubblico di Fondi – commenta il sindaco Beniamino Maschietto - pensata per completare un cartellone che riserva voci per ogni fascia di età. In questo primo di due eventi a cura della Nestor Theater Company daremo spazio alla storia ma anche ad una commistione di forme artistiche che promettono grandi emozioni. Personalmente sono sempre stato affascinato dalla storia di Adriano, uno dei pochi imperatori che viaggiò fino ai confini del suo impero preferendo le arti alle armi e facendo vivere un periodo di grande splendore alla cultura e alla filosofia.