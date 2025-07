Nel mese di luglio Fare Verde distribuisce centinaia di posacenere tascabili lungo il litorale

Una nuova ed importante Campagna di Sensibilizzazione di Fare Verde Ets-Odv per la protezione dell’ambiente, contro la dispersione di mozziconi di sigaretta, è in corso. Durante il mese di Luglio, in tutta Italia, i Volontari di Fare Verde distribuiranno gratuitamente migliaia di posacenere tascabili per contenere cenere e mozziconi, da svuotare poi negli appositi cestini. Anche il Gruppo di Fondi aderisce all'iniziativa. Durante lo scorso fine settimana, lungo il litorale, con la Presidente Milena Trani, abbiamo regalato posacenere tascabili ai bagnanti che non riescono a fare a meno di fumare mentre sono al mare.

Un piccolo gesto può avere un impatto enorme. Insieme, possiamo mantenere le nostre Città ed i nostri spazi naturali puliti e sani per tutti - commenta Milena Trani, che in prima persona ha avvicinato i bagnanti per regalare loro un posacenere tascabile. La nostra iniziativa è rivolta a chi non riesce proprio a fare a meno di fumare nemmeno di fronte al mare e con il posacenere tascabile non ha alibi. Un singolo mozzicone può inquinare fino a 1000 litri d'acqua e impiegare decenni per decomporsi. Cittadini e turisti hanno accolto con piacere la nostra azione propositiva e questo ci spinge a continuare con sempre maggiore impegno e consapevolezza - aggiunge.

Tra Sabato 5 e Domenica 6 Luglio le Volontarie ed i Volontari di Fare Verde sono stati in Località Capratica, nei prossimi giorni la distribuzione proseguirà in altre zone del litorale fondano e anche nei Comuni limitrofi. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità ogni giorno in Italia si fumano circa 150 milioni di sigarette, i cui mozziconi troppo spesso finiscono in mare e lungo gli arenili con danni incalcolabili. La Campagna "Basta mozziconi!" combatte concretamente l'abbandono di sigarette in spiaggia,