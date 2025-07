L'Associazione Ristoranti di Fondi esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Mara Severin

L'Associazione Ristoranti di Fondi esprime il suo profondo cordoglio e la vicinanza allo chef Simone Nardoni e a tutto il team del ristorante Essenza di Terracina, colpiti da una tragedia inaccettabile che ha portato alla prematura scomparsa della sommelier Mara Severin.

In questo momento di dolore, ci uniamo a tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscere e lavorare con Mara, una professionista esemplare nel campo dell'ospitalità e della sommellerie. La sua passione, dedizione e competenza hanno lasciato un segno indelebile nel settore, arricchendo l'esperienza di chiunque avesse la fortuna di essere accolto da lei.

Riconosciamo il grande impatto che Mara ha avuto sulle vite di molti e come la sua perdita rappresenti una ferita profonda non solo per la sua famiglia, ma per tutta la comunità della ristorazione. La sua memoria vivrà attraverso le testimonianze di coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata.

In questo momento di lutto, ci stringiamo attorno alla famiglia Essenza e ai familiari di Mara, offrendo il nostro supporto e la nostra solidarietà. Insieme, possiamo onorare la sua memoria, continuando a perseguire l'eccellenza nella ristorazione che lei ha incarnato.

Con affetto e rispetto,

Associazione Ristoranti di Fondi