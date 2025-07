Domenica 13 luglio al via la quarta edizione del trekking urbano serale tra le bellezze ambientali e i misteri del centro storico

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate fondana. Domenica 13 luglio 2025, alle ore 20:30, il centro storico di Fondi si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la quarta edizione trekking urbano serale tra le bellezze ambientali e i segreti della città, un’esperienza emozionante che fonde storia, natura e mistero in un itinerario inedito.

Organizzato dalla Pro Loco Fondi APS con il patrocinio dell’Ente Regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, del Comune di Fondi, e inserito nel calendario ufficiale della Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia (UNPLI) e nella rassegna “Vivi nel Parco l’Estate 2025”, l’evento rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire il cuore antico della città, guidati da storici, ricercatori ed esperti di tradizioni locali sulla scia dell’iniziativa “Raccontiamo Fondi”.

Partendo dal suggestivo giardino di Villa Cantarano — autentico scrigno verde situato tra piazza Porta Vescovo e via Damiano Chiesa, che conserva uno dei tratti meglio preservati della cinta muraria romana, insieme all’imponente Torre d’Angolo — i partecipanti saranno condotti in un trekking urbano pianeggiante e accessibile a tutti, lungo il perimetro dell’antico castrum romano. Un’occasione per ripercorrere idealmente le antiche strade cittadine: decumano e cardine, ancora oggi riconoscibili nella struttura urbana.

Tra le tappe più significative del percorso figurano le vestigia delle mura su cui fu edificato il Palazzo Caetani Colonna, la zona dove un tempo sorgeva la scomparsa Porta Napoli (nel Medioevo detta “Porta de Suso”), immortalata nei diari di viaggio e nelle incisioni dei viaggiatori del Grand Tour, e l’asse viario dell’antica Via Appia, in procinto di ottenere il riconoscimento come Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

Ad arricchire il percorso saranno le narrazioni di ricercatori e studiosi di @MisteriPontini e “Un viaggio nell’arte e nel mistero”, che sveleranno antiche leggende e curiosità sulle vicende e i personaggi che hanno popolato nei secoli la città, tra storie dimenticate e suggestioni esoteriche. Un itinerario pensato per coinvolgere il pubblico di tutte le età e far riscoprire la città in una dimensione inedita, tra vicoli, torri, cortili segreti e affacci panoramici sullo skyline notturno.

Entusiasta il presidente della Pro Loco Fondi APS, Gaetano Orticelli:

Siamo felici di riproporre questo appuntamento che, anno dopo anno, sta diventando una tradizione molto sentita dalla comunità e dai visitatori. La nostra città custodisce un patrimonio straordinario di storia, arte e racconti che meritano di essere valorizzati e condivisi. Con questa iniziativa vogliamo non solo far riscoprire le bellezze monumentali di Fondi, ma anche accendere i riflettori sulle storie che hanno reso speciale il nostro territorio. Invito tutti a partecipare, sarà un’esperienza suggestiva, ricca di emozioni e di piccole sorprese lungo il cammino.

La partecipazione è gratuita. Si consiglia di indossare scarpe comode e di portare con sé una bottiglietta d’acqua. Il percorso è facile e adatto a tutte le età. Per informazioni: 3297764644 (anche WhatsApp) – info@prolocofondi.it.

Imperdibili novità sono attese durante il percorso, per un’esperienza che saprà sorprendere e affascinare anche chi già conosce la città.