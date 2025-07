Sabato 26 luglio Max Giusti torna in città con un grande show in Piazza De Gasperi a partire dalle 21:30

Mancano ormai pochissimi giorni a una delle serate più attese dell’estate: il grande show di Max Giusti.

L’appuntamento dinanzi al pubblico delle grandi occasioni è per sabato 26 luglio, a partire dalle 21:30, in Piazza De Gasperi.

Lo spettacolo “A tutto Max”, completamente gratuito e nella location più ampia della città, è sicuramente una delle serate di punta del cartellone “Estatissima 2025”.

Dopo il “Fondi Kids Village”, la due giorni dedicata ai bambini e alle famiglie che ha riscosso moltissimo successo – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale - chiudiamo il mese di luglio con un grande spettacolo pensato per regalare una serata di divertimento e spensieratezza a cittadini e turisti. Quello di Max Giusti a Fondi è, come si suol dire, un ritorno a gran richiesta del pubblico. Lo spettacolo del 2022 è stato uno dei più riusciti dell’ultimo quinquennio motivo per cui abbiamo pensato di ricontattare l’artista e ripetere la serata con un nuovo show.