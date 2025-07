Successo per lo spettacolo di danza “Divina Aerea. Viaggio tra le terre e i cieli di Dante”

Si è tenuto il 26 luglio, in piazza delle Benedettine a Fondi, “Divina Aerea. Viaggio tra le terre e i cieli di Dante”, uno spettacolo di danza aerea e contemporanea ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri, proposto in chiave contemporanea. Ad esibirsi gli allievi della scuola di acrobatica aerea “in aria”, di Davide Romeo e Alessandra Garofalo, che hanno catturato il pubblico con le loro esibizioni aeree di cerchio e tessuto. Gli allievi hanno avuto l’onore di essere affiancati dai danzatori di “Uscite di Emergenza Dance Company”, compagnia professionale diretta dal coreografo Davide Romeo. La direzione artistica dello spettacolo è a cura di Davide Romeo, con il contributo di Alessandra Garofalo e Sara Ventura nelle coreografie di cerchio e tessuto.

“Divina Aerea" è un viaggio corporeo, emozionale e visivo attraverso le tre cantiche dantesche:

Inferno, Purgatorio e Paradiso. Non una narrazione lineare, bensì un’interpretazione metaforica del viaggio dell’anima, che interroga il pubblico su cosa significhi, attraversare le proprie ombre, purificarsi e aspirare alla luce. L’esperienza proposta è quella di un viaggio personale e ciclico, mai identico, mai prevedibile: “Quante volte puoi fare questo viaggio? In che ordine attraversi il tuo inferno, purgatorio e paradiso?”

A rendere il tutto molto suggestivo è stata anche la scelta della location Piazza delle Benedettine, ormai da anni in stato di abbandono. E’ stato un fondale perfetto per la messa in scena dello spettacolo.

In molti sono stati quelli che, fin da subito, hanno creduto in questo progetto, tanto da contribuire a renderlo tale come: Farmacia Terenzio di Daniele Terenzio, Logo di Dante Maria di Fazio e Sara Selena, Gar Meats di Davide e Andrea Garofalo, Don Pierino ortofrutta di Bruno Lamante, Sat29, Infissi Gisfredo di Jacopo Gisfredo, impresa edile Nonno Baffone di Giuseppe Salemme, Bar Castello di Marco D’Angelis, Le cinema cafè di Roberto Massarone, Service Office di Giulio Massarella, Petrol Gamma di Giuseppe Sepe, Purificato parquet di Giancarlo Purificato, Equilibrio studio osteopatico e fisioterapico di Enrico Parisi, La culla di Roberto di Carlo Parisella, Agenzia funebre Parravano Trani di Loredana Trani, La Rocca tech impianti di Giuseppe La Rocca e Simona Capodiferro, ristorante Ai Pozzi di Vasco Zizzo.