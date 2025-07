L'8 e il 9 agosto torna in città “Cinema sotto le stelle”, la rassegna curata dai fratelli Latilla

Torna, per la terza edizione consecutiva, la rassegna cinematografica all'aperto "Cinema sotto le stelle - Dal mito al pubblico", organizzata dal Comune di Fondi e curata dai fratelli Latilla.

L'evento, promosso nell’ambito del cartellone ufficiale “Estatissima 2025”, si terrà l’8 e 9 agosto presso il Chiostro San Domenico con inizio alle 21:00 e ingresso gratuito. La rassegna è coordinata da La Cinearte Produzioni e dall’associazione Koiné APS, con la partnership della Foglia d’oro Soc. Coop. Onlus, con la collaborazione del Festival Internazionale “Inventa un Film” di Lenola curato da Ermete Labbadia, il supporto della Regione Lazio e il patrocinio del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

La rassegna è dedicata al cinema in tutte le sue espressioni e mantiene il proprio focus sui cortometraggi, mostrando al pubblico la natura proteiforme del linguaggio cinematografico che spazia tra i generi, talvolta mescolandoli, per raccontare il mondo con uno sguardo innovativo.

Francesco e Gianmarco Latilla (registi-sceneggiatori), ideatori e curatori della rassegna, hanno più volte precisato:

Per noi il cinema è un’esperienza. Una connessione tra opera e spettatore che trova la sua massima espressione nell’immersione che si ha attraverso la proiezione. Nella nostra rassegna proiettiamo cortometraggi di giovani registi arrivati nei più prestigiosi festival internazionali; giovani autori che come noi cercano di narrare delle storie seguendo il proprio stile e il proprio linguaggio. Inoltre, l’esperienza del condividere la visione di un film, all’aperto e in un luogo così affascinante e mistico come il chiostro di san Domenico, è per noi una responsabilità enorme, perché significa accompagnare l’intero pubblico, spettatore per spettatore, verso un viaggio di due serate all’insegna di un cinema che si reinventa costantemente e che sta dando i suoi frutti anche oltre il perimetro nazionale.