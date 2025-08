I Consiglieri Comunali di Opposizione chiedono chiarezza sul Teatro e invocano ancora una volta lâ€™accesso alla struttura

Un'offesa al ruolo che ricopriamo, una mancanza di rispetto nei confronti non solo nostri ma dell'intera Cittadinanza che siamo onorati di rappresentare in Consiglio Comunale, ma anche l'espressione lampante di una profonda arroganza istituzionale e di un menefreghismo che fa davvero male alla democrazia - attaccano i Consiglieri Comunali Franco Cardinale, Francesco Ciccone, Tiziana Lippa, Stefano Marcucci, Luigi Parisella, Salvatore Venditti e Luigi Vocella .

Nel corso dell'ultima seduta di Consiglio, infatti, attraverso un'interpellanza presentata dal Capogruppo di FdI Stefano Marcucci a nome di tutta la compagine di Opposizione, siamo tornati a chiedere chiarezza circa gli infiniti lavori relativi al Teatro, siamo tornati a chiedere di poter accedere nella struttura, considerato che per stessa ammissione dell'Assessori al ramo i lavori sono conclusi e non sussiste nessuna ragione ostativa che possa giustificare questa presunta impossibilità ad effettuare un sopralluogo.

Quella del Teatro sta assumendo i connotati di una telenovela. Sono anni che chiediamo trasparenza, tempi certi e soprattutto la possibilità di accedere alla struttura. Lo abbiamo fatto in tutti i modi ed in tutte le sedi, anche denunciando gli impegni presi e non mantenuti da parte della maggioranza, come l'ormai famosa Commissione Consiliare in cui si era stabilita anche la data del 5 Dicembre 2024, e invece sono trascorsi altri otto mesi senza che quelle porte si siano aperte - aggiungono i sette Consiglieri di Opposizione di Fondi.