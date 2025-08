Domenica scorsa Agnese Girolami ha compiuto 102 anni in città

L’affetto della sua numerosa famiglia, una bottiglia di prosecco e il calore della casa coniugale tirata su con tanti sacrifici dopo la prematura scomparsa del marito: piccoli festeggiamenti per una grande ricorrenza a Fondi dove Agnese Girolami ha spento 102 candeline.

Il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore al settore demo-anagrafico Santina Trani hanno raggiunto la longeva cittadina portando in dono, come da tradizione, una targa che rappresenta simbolicamente l’importanza della sua lunghissima vita per l’intera collettività.

Per cause di forza maggiore pioniera dell’indipendenza femminile, la signora Agnese Girolami ha moltissimo da raccontare.

Nata nelle Marche, dopo aver conosciuto a Roma (dove entrambi lavoravano) il marito pendolare, è convolata a nozze e si è trasferita a Fondi. Rimasta vedova all’età di 36 anni, con un bimbo di 6 anni e uno di 9, ha ripreso gli studi ottenendo la licenza media per poi conquistare una preziosa promozione: da bidella a segretaria amministrativa di un istituto scolastico della Capitale.

Con tanti sacrifici e l’aiuto della sua famiglia, la signora Agnese ha costruito gli ultimi piani del palazzo dove, a distanza di anni, ha deciso di tornare a vivere per trascorrere la “quinta età”.

Dopo aver ricevuto una targa per i suoi primi 100 anni nella Capitale, la signora Girolami ha effettuato un cambio di residenza ed è stata festeggiata anche a Fondi dove la scorsa domenica ha compiuto 102 anni.

Con una memoria di ferro e una grande presenza di spirito, la longeva cittadina si sente almeno per il 50 per cento fondana. Della città in cui risiede e ha vissuto a lungo ama il Castello, la grande piazza e le persone molto socievoli tanto da decidere di rimanervi fino all’ultimo dei suoi giorni.

Dopo la festa in famiglia domenica 3 agosto, il bis istituzionale in compagnia del sindaco e dell’assessore, proprio perché, come recita il proverbio, “non c’è due senza tre”, Agnese Girolami festeggerà nuovamente il suo compleanno assieme ai numerosi nipoti e pronipoti in arrivo da Roma per trascorrere le vacanze a Fondi. Un compleanno a tre cifre, del resto, richiede almeno tre feste.