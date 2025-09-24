L'Associazione Sportello Amico e il CPIA 10 insieme per l'istruzione degli adulti: un esempio di collaborazione vincente

Si consolida e prosegue con successo la preziosa collaborazione tra il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) 10 e l'associazione locale SPORTELLO AMICO. La sinergia tra le due realtÃ permetterÃ , anche quest'anno, di offrire percorsi di formazione e alfabetizzazione a numerosi studenti adulti del territorio, grazie alla generosa concessione di aule didattiche da parte dell'associazione.

La Dirigente del CPIA 10, la Dott.ssa Daniela CAIANIELLLO, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a SPORTELLO AMICO per la sua fondamentale disponibilitÃ .

L'istruzione degli adulti Ã¨ una missione che richiede impegno e risorse, e la possibilitÃ di utilizzare gratuitamente le aule messe a disposizione da SPORTELLO AMICO Ã¨ per noi un supporto inestimabile - ha dichiarato la Dirigente. - Grazie a questa collaborazione, riusciamo a raggiungere piÃ¹ persone, garantendo un accesso alla formazione che altrimenti sarebbe molto piÃ¹ complesso. La loro disponibilitÃ non Ã¨ solo un atto di generositÃ , ma un vero e proprio investimento nel futuro della nostra comunitÃ , permettendo ai nostri studenti di completare i loro percorsi e di acquisire nuove competenze.

La convenzione, nata e sviluppata anche grazie all'impegno e alla dedizione della Prof.ssa Ciccone Maria Concetta Referente della sede di Fondi del CPIA 10 e il Presidente Del Vecchio Claudio, ha creato un ponte tra la realtÃ scolastica e l'impegno sociale, dimostrando come la sinergia tra enti diversi possa generare risultati significativi per la comunitÃ .

L'associazione SPORTELLO AMICO, attiva da anni sul territorio con iniziative di supporto sociale, ha accolto con entusiasmo l'opportunitÃ di affiancare il CPIA 10 in questo importante progetto educativo.

Questo esempio di cooperazione tra un'istituzione scolastica e un'associazione del terzo settore dimostra come la solidarietÃ e l'impegno congiunto possano superare le sfide e creare opportunitÃ concrete per i cittadini. La collaborazione tra il CPIA 10 e SPORTELLO AMICO continua a essere un modello virtuoso, a beneficio di tutta la comunitÃ Fondana.