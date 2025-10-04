In ricordo di Norma Cossetto: anche la Città di Fondi partecipa

L’iniziativa, promossa dal Comitato 10 Febbraio, si tiene contemporaneamente in centinaia di Città Italiane e intende onorare la memoria della giovane studentessa istriana seviziata e uccisa nell’Ottobre del 1943 dai partigiani jugoslavi di Tito.

Deporremo una rosa e racconteremo la sua vita e la sua tragica fine, luminosa testimonianza di coraggio e amor patrio. Medaglia d’Oro al Merito Civile conferita nel 2005 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, Norma sarà ricordata in Piazza Martiri

delle Foibe.

Vogliamo ricordare il sacrificio di questa giovane studentessa, una ragazza che rifiutò di tradire la sua gente e la sua Patria e, perciò, venne lungamente seviziata e violentata per poi essere barbaramente gettata in una foiba. Sarà una manifestazione semplice ma di grande valore morale durante la quale racconteremo chi era Norma Cossetto, una giovane Donna che non ha esitato a donare la sua vita per l’Italia.

L'iniziativa gode a livello nazionale del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Norma è una martire e il simbolo della tragedia delle Foibe e delle violenze perpetrate ai danni dei nostri connazionali in Istria, Fiume e Dalmazia durante e dopo la seconda guerra mondiale. Una martire perché questa parola viene dal greco e significa testimone. E lei ha testimoniato con la vita ciò che è successo Un simbolo e un ricordo che, nonostante decenni di oblio, sempre più Italiani conoscono e rispettano.

Siete tutti invitati a partecipare.