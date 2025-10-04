Si Ã¨ chiusa con numeri incredibili la 3^ Campagna "Zaino Sospeso" di Fondi Vera

Si Ã¨ conclusa nei giorni scorsi la Campagna Zaino Sospeso, promossa da Fondi Vera per il terzo anno consecutivo. Unâ€™operazione partecipata e di straordinario successo, resa possibile dalla grande generositÃ di tanti Cittadini, Associazioni e Commercianti, che hanno risposto al nostro appello con donazioni notevoli.

Dal 25 Agosto ai primissimi giorni di Ottobre, in poco piÃ¹ di un mese, abbiamo raccolto prima e donato poi qualcosa come 420 quadernoni, 124 matite, 148 penne, 32 righelli, 49 pacchi di pennarelli, 42 tra zaini e sacche, 58 astucci, 24 album da disegno, 68 gomme, 56 temperamatite, 6 acquerelli, 4 calcolatrici, 5 goniometri, 3 block notes, 5 borracce, 7 pennellini, 4 spillatrici e 12 evidenziatori colorati. Una mole incredibile di materiale scolastico che ci ha permesso di regalare un sorriso ad oltre 70 bambini.