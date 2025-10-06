Successo e partecipazione per l’inaugurazione della palestra "Lumen Gym"

È stata accolta con grande entusiasmo l’apertura ufficiale della Lumen Gym, la nuova palestra di via Jommelli 9 a Fondi. L’inaugurazione di domenica pomeriggio ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, atleti e curiosi, confermando l’interesse della comunità per questa nuova realtà dedicata a forza, disciplina e rinascita personale.

Il nome “Lumen”, dal latino “luce”, è stato scelto per rappresentare la chiarezza, la trasformazione e il progresso: principi che guidano l’intero progetto. Alla direzione tecnica Simone Massarella, istruttore certificato FIPE, garanzia di professionalità e preparazione di alto livello.

Servizi offerti

La palestra propone un’offerta completa e diversificata:

Bodybuilding

Powerlifting

Allenamenti per ricomposizione corporea

Open Gym

Un percorso adatto a tutti: dal principiante che vuole muovere i primi passi in sala pesi, fino all’atleta esperto che punta a superare i propri limiti.

Offerte inaugurali

Per celebrare l’apertura, la Lumen Gym ha attivato offerte esclusive valide fino a domenica 12 ottobre dedicate a chi sceglie di abbonarsi durante la prima settimana.

Orari di apertura:

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 20.30

Sabato: 9.00 – 18.00

Contatti

A.S.D. Lumen Gym – Via Jommelli 9, Fondi (LT)

https://www.instagram.com/lumengym.fondi

https://www.facebook.com/lumengym.fondi/ .