Sabato 18 ottobre l’inaugurazione del nuovo chiosco-bar al mercato coperto

È partito il countdown per l’inaugurazione del nuovo chiosco bar presso il mercato coperto di via Gioberti. A gestire la postazione, mediante la partecipazione ad un avviso pubblico, sarà “Oasi in Piazza”, attività del centro storico che ha deciso di diversificare l’offerta con un secondo punto bar.

Gli allestimenti, a cura del designer dott. Vittorio Pannozzo che ha sviluppato un’idea del titolare Simone Verardi, sono pensati per armonizzarsi con il contesto conferendo, al contempo, un tocco di innovazione e modernità al chiosco. Il taglio del nastro è in programma sabato 18 ottobre alle ore 11:00.

Si tratta di un momento molto sentito – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – perché, con questa inaugurazione, prende forma il processo di mutazione concettuale che abbiamo avviato con il primo intervento di restyling del mercato coperto.