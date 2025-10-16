Sabato 18 ottobre l’inaugurazione del nuovo chiosco-bar al mercato coperto

È partito il countdown per l’inaugurazione del nuovo chiosco bar presso il mercato coperto di via Gioberti. A gestire la postazione, mediante la partecipazione ad un avviso pubblico, sarà “Oasi in Piazza”, attività del centro storico che ha deciso di diversificare l’offerta con un secondo punto bar.
Gli allestimenti, a cura del designer dott. Vittorio Pannozzo che ha sviluppato un’idea del titolare Simone Verardi, sono pensati per armonizzarsi con il contesto conferendo, al contempo, un tocco di innovazione e modernità al chiosco. Il taglio del nastro è in programma sabato 18 ottobre alle ore 11:00.
Si tratta di un momento molto sentito – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – perché, con questa inaugurazione, prende forma il processo di mutazione concettuale che abbiamo avviato con il primo intervento di restyling del mercato coperto.
L’obiettivo, sin dal primo giorno – aggiungono l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e il presidente dell’omologa commissione Raffaele Gagliardi - è infatti sempre stato sia quello di riqualificare la struttura sia quello di renderla viva e vissuta, amata e frequentata, restituendole quel ruolo di centralità che, con gli anni, e l’evoluzione del commercio, si stava perdendo. Il tutto – concludono – in attesa del responso da parte della Regione Lazio in merito ad una richiesta di finanziamento che potrebbe consentirci di completare la riqualificazione della struttura con una nuova, più moderna e funzionale pavimentazione.