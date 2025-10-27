Il 31 ottobre presentazione del progetto culturale "UNCUT – Visioni / Linguaggi"

L’associazione UNCUT presenta un nuovo spazio di riflessione e incontro per una generazione che vuole vivere la cultura in modo autentico.

L’associazione culturale UNCUT presenta UNCUT visioni / linguaggi, un progetto che nasce per creare un luogo indipendente di aggregazione, scambio e crescita culturale dedicato alle nuove generazioni e a chi sente ancora il bisogno di guardare il mondo con curiosità e spirito critico.

UNCUT non è un cineforum, né un semplice calendario di proiezioni, ma un luogo fisico, un momento in cui fermarsi, guardare, ascoltare e discutere in maniera semplice, diretta, umana.

Il progetto partirà il 31 Ottobre 2025 e terminerà 29 Maggio 2026 con un calendario fitto di proiezioni e collaborazioni.



L’obiettivo è creare uno spazio reale di connessione, dove ogni visione diventa pretesto per un dialogo sincero, dove chi partecipa si riconosce anche solo con uno sguardo dopo i titoli di coda.



È una esperienza collettiva che attraversa immagini, parole e linguaggi diversi, con l’intento di riscoprire il valore dell’incontro reale. Un invito a fermarsi e condividere uno sguardo, un’idea, un’emozione, lontano dai ritmi frenetici e dalle logiche di consumo culturale.

Il nome UNCUT (letteralmente “non tagliato”) sintetizza lo spirito del progetto: l’invito a guardare le cose senza filtri, a esplorare la realtà nella sua interezza, anche nelle sue parti più scomode o imperfette. È un tributo a tutto ciò che resta “fuori dal montaggio”, ma che dà significato all’insieme.

L’associazione, come il progetto, si propone così di promuovere una cultura accessibile e vissuta, non mediata o confezionata, ma capace di stimolare dialoghi sinceri e connessioni autentiche, di tornare a stare insieme intorno a qualcosa che abbia senso, per valorizzare i piccoli numeri e le grandi idee, le connessioni umane e i momenti di confronto che ancora sanno accendere una scintilla.

Visioni e linguaggi diventano allora il punto di partenza per esplorare nuove forme di pensiero e relazione: non solo attraverso il cinema, ma anche attraverso suoni, parole e immagini che costruiscono immaginari comuni e restituiscono profondità all’esperienza culturale.



UNCUT Visioni / Linguaggi si avvale del patrocinio dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.



La presentazione al pubblico di UNCUT visioni / linguaggi avrà luogo Venerdì 31 Ottobre 2025 alle ore 20:00 presso la Sala Lizzani, all’interno del Complesso di San Domenico a Fondi (LT), con la presentazione del calendario delle proiezioni, con la prima proiezione gratuita e un aperitivo di benvenuto. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti invitiamo a seguirci su Instagram (@spaziouncut).