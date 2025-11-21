Inseriti tre nuovi spettacoli fuori abbonamento nella programmazione del Teatro Città di Fondi "Nino Canale"

Il Comune di Fondi e ATCL, Circuito Multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, presentano i nuovi spettacoli fuori abbonamento al Teatro Città di Fondi “Nino Canale”, realizzati in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Oltre al musical “Forza Venite Gente”, alle 17:00 e alle 21:00 di sabato 20 dicembre, sono stati inseriti in programmazione altri tre spettacoli:

Biagio Izzo in “L’Arte Della Truffa”: mercoledì 11 febbraio 2026 ore 21,00;

Maurizio Battista, “Tour 2025/2026”: venerdì 20 marzo 2026 ore 21,00;

Michele Zarrillo, “L’elefante e la farfalla” - Tour 2026: sabato 28 marzo 2026 ore 21,00.

Biagio Izzo

Mercoledì 11 febbraio alle ore 21,00, Biagio Izzo in “L’Arte Della Truffa”. L’arte della Truffa è Il nuovo spettacolo di Biagio Izzo, una commedia brillante tra momenti paradossali, comici ed emozionanti. La trama ruota attorno a Gianmario, interpretato da Biagio Izzo, un integerrimo uomo d'affari la cui vita viene stravolta dall'arrivo in casa del cognato Francesco, un noto truffatore. Costretti a ospitarlo per permettergli di scontare gli arresti domiciliari, Gianmario e sua moglie Stefania si trovano a fronteggiare una situazione delicata. La preoccupazione di Gianmario per la reputazione che ha costruito tra alti prelati del Vaticano, per cui lavora, si scontra con la necessità di fare affidamento sulle "arti" del cognato, le cui regole, sempre criticate, si rivelano ora indispensabili per salvaguardare il suo prestigio. "L'arte della truffa" non è solo una commedia divertente, ma affronta anche tematiche profonde legate alle relazioni familiari e alla moralità, invitando il pubblico a riflettere sulle sfide e le ambiguità della vita moderna. Con un cast di talentuosi attori, tra cui Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale, lo spettacolo si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti del teatro.

Maurizio Battista

Venerdì 20 marzo alle ore 21,00, Maurizio Battista “Tour 2025/2026”. Torna l’imperdibile comicità di Battista tra aneddoti, ospiti e tante battute per passare una serata all’insegna della comicità. Maurizio Battista esplora le intricatissime e divertenti sfumature della vita attraverso il suo caratteristico occhio irriverente e dissacrante, con la sua tipica autoironia Comico, conduttore televisivo, cabarettista e attore, regista: Maurizio Battista è questo e molto altro! La sua comicità si incentra sulla parodia di aspetti e comportamenti comuni nella quotidianità oltre che per la capacità di scovare fatti di cronaca bizzarri e divertenti.

Sabato 28 marzo alle ore 21,00

Michele Zarrillo con “L’elefante e la farfalla” Tour 2026.