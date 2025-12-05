Alla mezzanotte di oggi, 5 novembre, il brano del cantautore fondano Pestifero "MA DAI!"

Dopo il successo di “PESARO" e “OH NO!”, il giovane cantautore fondano Pestifero, pseudonimo di Andrea Pestillo, lancia il nuovo singolo dal titolo "MA DAI!”, un inno alla leggerezza e agli amori che nascono d’estate, tra risate, imprevisti e cuori che battono fuori tempo.

Attivissimo sui social, dove ha già spoilerato da qualche giorno il ritornello della sua prossima hit, il musicista pontino dal temperamento contagioso e ironico punta a confermarsi la voce di riferimento delle nuove generazioni, con un linguaggio diretto e immagini vivide.

“MA DAI!” è stata scritta insieme a Daniel Riggione e prodotta da Alex D’Errico, sotto la direzione artistica di Franco Iannizzi. Il brano, che esce per l’etichetta indipendente Lab Music Factory e distribuita da Altafonte Italia, ambisce ad affermare il cantautore fondano nel panorama indie-pop nazionale.

Pestifero non si limita a cantare: è un creatore a 360 gradi. Chitarra e pianoforte sono gli strumenti con cui costruisce atmosfere genuine, intense e cariche di emotività. La sua identità musicale mescola la sensibilità del cantautorato con la spinta energetica delle sonorità moderne.

La canzone racconta la spontaneità di chi si innamora senza pensarci troppo, tra una multa dimenticata e un bacio rubato. Un brano fresco, contagioso e sincero, capace di mescolare ironia e dolcezza in un ritornello che resta addosso come una notte d’agosto.

Così descrive l’artista il suo nuovo singolo, ideale per playlist pop, contemporanee e mood da “nuova scena italiana”.

Con questa ballad Pestifero, artista dall’identità fresca e irresistibile, punta a conquistare la nuova scena indie-pop con un brano che promette di restare impresso nella mente degli ascoltatori. Perché “MA DAI!” non è solo una canzone, è quel momento in cui tutto può succedere.