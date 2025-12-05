Domenica 7 dicembre educazione ambientale sul litorale con "Capratica posto del cuore"

"Capratica posto del cuore” è un’idea promossa al fine di sensibilizzare la Comunità del comprensorio sull’importanza di riappropriarsi di spazi naturali con coscienza e rispetto, unendo questo concetto alla promozione della cultura ambientalista ed ecologista, ed in particolar modo all'educazione ambientale, come veicolo di crescita personale ed arricchimento, soprattutto per le giovani generazioni. Ma anche con azioni concrete come la pulizia di un tratto di spiaggia, la rimozione di mozziconi di sigaretta, l’incontro con una Guida Ambientale Escursionistica, un laboratorio per parlare di tartarughe ed ecosistema marina e momenti di gioco.

In stretta collaborazione con il Gruppo Locale di Fare Verde e Plastic Free, con il Patrocinio dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e del Comitato Promotore per la Casa della Cultura, l'Associazione Il Quadrato Fondi - APS organizza per Domenica 7 Dicembre, dalle ore 9,30, in Località Capratica, sul litorale di Fondi (Latina), una mattinata di educazione ambientale, azioni di volontariato, visite guidate e laboratori per grandi e piccoli. Grazie alla partecipazione della Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca e della Ricercatrice di TartaLazio Federica Persichetti, della Presidente di Fare Verde Fondi Milena Trani e della Referente locale di Plastic Free Tina Di Fazio.

L'appuntamento è per Domenica 7 Dicembre, dalle ore 9,30, con ritrovo in Via Capratica, presso il Lido "Il Grillo". La partecipazione è libera e gratuita.

Il Programma dell’iniziativa è il seguente: