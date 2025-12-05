Il 20 e 21 dicembre 2025 torna il Grande Presepe Vivente nel centro storico

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a gran richiesta nel centro storico di Fondi il grande “Presepe Vivente”.

Oltre 50 personaggi, 15 postazioni, esibizioni corali e decine di soldati romani che preannunceranno l’arrivo dei figuranti: c’è grande attesa per l’evento simbolo della tradizione che prenderà forma sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025.

Appuntamento alle 18:00 nel cuore della città. Ad impreziosire la due giorni, un coro natalizio composto da piccoli grandi cantanti che intonerà i classici della tradizione a partire dalle 20:00.

Le esibizioni corali tra la scalinata della Chiesa di Santa Maria e il Corso Appio Claudio, contribuiranno a creare un’atmosfera sospesa tra tradizione e cristianità, in attesa della nascita del Signore.

Accorrere per ammirare il Presepe Vivente sarà un’occasione per vivere le più autentiche tradizioni natalizie ma anche per riscoprire scorci meno noti del centro storico di Fondi.

L’evento è promosso dal Comune di Fondi nell’ambito del cartellone ufficiale “Bianco Natale”, in collaborazione con le associazioni “Centro Storico” e Giulio Cesare, e il contributo di Regione Lazio e Lazio DiSCo.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale e il delegato al centro storico Cristian Peppe invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.