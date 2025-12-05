Riaperti i termini per il Bando attività e botteghe storiche

È proseguito negli ultimi giorni il tour di premiazione delle “Botteghe Storiche” della città di Fondi, attività aperte ininterrottamente da almeno 50 anni che hanno partecipato al bando promosso dalla Regione Lazio dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione delle imprese longeve.

Il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive hanno incontrato o raggiunto in loco gli imprenditori che non hanno potuto partecipare alla cerimonia tenutasi lo scorso 19 novembre.

Targhe consegnate, dunque, anche all’Antica Salumeria Monacelli, al fotografo Lello Padrone, alla Farmacia Terenzio, al Bar Vaccaro e alla Gelateria Polo Nord.

Le attività, come da bando, riceveranno un contributo regionale per la salvaguardia e la valorizzazione delle imprese.

Le attività che, pur avendo i requisiti, non hanno ancora risposto al bando, potranno farlo entro il 18 dicembre 2025.

Da ieri l’avviso è infatti disponibile sul sito istituzionale e sull’albo pretorio.

Fondi, come ricordato dall’assessore Stravato, è risultata una delle città della Regione con maggior numero di imprese storiche, gran parte delle quali ad oggi ancora ubicate nel centro storico.