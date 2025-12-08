Sabato 13 dicembre "Grande festa nella notte di Santa Lucia"

La Parrocchia San Pietro Apostolo di Fondi annuncia con gioia la tradizionale “Grande Festa nella Notte di Santa Lucia”, che si terrà sabato 13 dicembre 2025. L’evento, molto atteso dalla comunità, celebrerà la figura di Santa Lucia, simbolo di luce, speranza e protezione, con una giornata ricca di momenti spirituali, tradizionali e musicali.

Programma della giornata

Ore 10.00 – Santa Messa con Preghiera per il dono degli “Occhi che vedono”. La giornata si aprirà con una celebrazione dedicata al dono della vista, intesa sia come capacità fisica sia come sensibilità spirituale. Durante la Santa Messa verrà invocata Santa Lucia affinché infonda luce negli occhi e nei cuori, aiutando ciascuno a riconoscere la presenza del bene nella propria vita.

Ore 18.00 – Tradizionale Santa Messa a Lume di Candela. Al calar della sera, la chiesa si illuminerà della sola luce delle candele in una delle celebrazioni più suggestive dell’anno. Durante la Messa, fortemente radicata nella tradizione popolare, verranno impartite la Benedizione e la distribuzione dell’Olio di Santa Lucia, segno di protezione e affidamento alla Santa da parte dei fedeli.

Ore 19.00 – Concerto Natalizio del Coro Myricae. La festa proseguirà con il concerto natalizio “Un canto mi ritorna nel cuore”, eseguito dal Coro Myricae. Dirigeranno: Maestra Savina D’Andrea; Maestro Gianluca Biondi. La serata, presentata da Gaetano Orticelli, offrirà un percorso musicale capace di introdurre i partecipanti nel clima dell’Avvento attraverso melodie cariche di tradizione, emozione e spiritualità.

Conclusione della serata: i Piccoli doni di Santa Lucia. Come ogni anno, la festa si chiuderà con la consegna dei tradizionali “piccoli doni di Santa Lucia”, dedicati soprattutto ai più piccoli, per ricordare il valore della generosità e della luce che la Santa porta nelle famiglie.

Il pensiero del parroco, Don Gianni Cardillo:

La festa di Santa Lucia è un appuntamento che ogni anno rinnova la nostra fede nella luce che vince ogni oscurità. Attraverso la preghiera, la tradizione e la musica, desideriamo offrire alla comunità un momento di serenità e di incontro, in cui ciascuno possa sentirsi accolto e accompagnato. Santa Lucia ci ricorda che la vera luce nasce dal cuore e si diffonde con i gesti semplici e autentici. Invito tutti a partecipare e a vivere insieme questa giornata speciale.

L’evento si svolgerà presso la Parrocchia San Pietro Apostolo – Fondi. Per informazioni: don Gianni Cardillo – Tel. 347 9108146. La Parrocchia ringrazia tutte le attività che, con il loro contributo, sostengono la realizzazione della festa e la vita della comunità.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questa serata di fede e tradizione, lasciandosi guidare dalla luce di Santa Lucia, che rischiara gli occhi e illumina i cuori.