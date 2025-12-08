Vittorio Antonio Grieco nominato nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani

Nei giorni scorsi si Ã¨ svolto il passaggio formale della guida di Forza Italia Giovani della cittÃ di Fondi. La nomina del nuovo coordinatore comunale Ã¨ stata effettuata dal coordinatore provinciale Matteo Di Girolamo, dopo un confronto con il coordinatore uscente Antonio Simonelli e con il consigliere comunale Cristian Peppe, concordando insieme la scelta di affidare la guida del gruppo a Vittorio Antonio Grieco, giovane di 18 anni giÃ attivamente coinvolto nelle iniziative del movimento e nellâ€™associazionismo locale.

Il coordinatore uscente, Antonio Simonelli, ha spiegato cosÃ¬ il significato del passaggio di consegne:

Dopo un percorso intenso e pieno di soddisfazioni, ho deciso di passare lâ€™incarico a Vittorio, un ragazzo che conosco bene e che ha dimostrato di avere le capacitÃ e lâ€™entusiasmo giusto per guidare il gruppo. Forza Italia Giovani deve continuare a essere una palestra di partecipazione e di crescita, e credo che dare spazio a ragazzi come lui sia la strada giusta. Io continuerÃ² a impegnarmi come sempre, anche in altri aspetti del gruppo, e a dare una mano ai giovani ogni volta che sarÃ necessario.

Il nuovo coordinatore comunale, Vittorio Antonio Grieco, ha espresso la propria gratitudine:

Ringrazio Antonio per la fiducia e per tutto ciÃ² che ha fatto per il gruppo: la sua esperienza e la sua passione continueranno a essere un punto di riferimento per tutti noi. Un pensiero particolare va a Cristian Peppe, amico e consigliere comunale che rappresenta con impegno la voce del nostro gruppo e dei giovani nellâ€™amministrazione, dimostrandosi sempre attento e propositivo ai progetti e allo sviluppo della cittÃ . Apprezzo profondamente la disponibilitÃ e il supporto del coordinatore provinciale Matteo Di Girolamo, sempre attento alle nostre esigenze e impegnato per la crescita del gruppo.

Grieco ha inoltre rivolto un ringraziamento al coordinatore regionale, Senatore Claudio Fazzone, la cui guida e vicinanza ai giovani rappresentano un riferimento costante, e allâ€™On. Salvatore De Meo, il cui impegno per il territorio e la visione europea costituiscono un prezioso stimolo per lâ€™azione del movimento giovanile.

Con questo spirito â€” ha concluso Grieco â€” sono pronto a portare avanti il lavoro del gruppo con entusiasmo, responsabilitÃ e la volontÃ di costruire un percorso fatto di idee, opportunitÃ e partecipazione.

Con questo passaggio, Forza Italia Giovani rinnova il proprio impegno nella promozione della partecipazione, della formazione e dellâ€™impegno civico dei giovani, nel segno della continuitÃ , del rinnovamento e della responsabilitÃ verso il territorio.