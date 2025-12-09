Giovedì 2 Aprile 2026 Pierpaolo Spollon al Teatro “Nino Canale”

Il Comune di Fondi e ATCL, Circuito Multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, presentano fuori abbonamento al Teatro Città di Fondi “Nino Canale”, in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, il 2 aprile, la data zero dello spettacolo di Pierpaolo Spollon “La Paternità Spiegata Malissimo” di Matteo Monforte e Pierpaolo Spollon, regia Mauro Lamanna. Lo spettacolo è prodotto da Stefano Francioni Produzioni.Dilf (Dad I Like to Fuck) è l’acronimo che più rappresenta la figura del papà nel contesto socioculturale in cui ci troviamo: scardina il sessismo di “mammo” e lo rende decisamente più sexy del padre vecchio stampo, non facendogli per nulla perdere virilità, ma, anzi, facendogliene acquisire. E Pierpaolo Spollon è un Dilf a tutti gli effetti: padre di due bambini a tempo pieno, sicuramente inadeguato e spaesato, ma più che deciso a perorare la causa di questo inevitabile cambio di rotta della figura paterna. Mettendo a confronto tre generazioni (quella sua, di suo padre e di suo nonno) Spollon dà vita sul palco a un divertente, autoironico, pungente, quanto riflessivo monologo che parla della paternità sia in maniera orizzontale, che in maniera verticale, sottolineando come il cambiamento della figura del papà passi inevitabilmente attraverso un vero e proprio cambiamento della figura dell’uomo. Ma cosa c’è da aspettarsi per il futuro? I nostri figli saranno padri ancora migliori?

Diplomato come attore al Centro Sperimentale di Cinematografia, Pierpaolo Spollon è volto noto al grande pubblico grazie soprattutto alla serialità televisiva. Da “Una grande famiglia” a “Grand Hotel”, “L’allieva”, “La porta rossa” e “Che Dio ci aiuti”, e in film cinema come la commedia “Che vuoi che sia” di Edoardo Leo.

Nel 2020 veste i panni di Michelangelo, nell’evento televisivo “Leonardo”, quelli del giovane dottorando Riccardo Bonvegna nella serie “Doc – nelle tue mani” e quelli di Nanni in “Blanca”.

Nel 2022 si divide tra il set della fiction di Rai 1 “Che Dio ci aiuti 7” e la serie di Rai 2 “La porta rossa 3”. Il 2023 lo ha visto impegnato su vari fronti: su Rai 1 con la seconda stagione di “Blanca”, e su Netfilx con la seconda stagione di “Odio il Natale”. Il 2024 è iniziato con la sua partecipazione allo show “Karaoke Night” disponibile su Prime Video e con la terza stagione di “Doc-nelle tue mani” andata in onda su Rai 1. Ha preso parte al film cinema “Fatti vedere” opera seconda del regista Tiziano Russo, al film tv “Come fratelli” per la regia di A.Padovan e alla serie internazionale targata Prime Video “Costiera”. Inoltre, lo abbiamo visto su Rai 1 nel film “Questione di stoffa”, diretto da Alessandro Angelini, in cui recita al fianco di Kabir Bedi. Da poco è terminata la tournée del suo spettacolo “Quel che provo dir non so” da cui è tratto il suo primo romanzo “Tutto non benissimo” edito Ribalta Edizioni ed attualmente sul set della quarta stagione di “Doc nelle tue mani”.

Biglietti in vendita su Ticketone.it a partire da Venerdì 5 dicembre alle ore 11:00

ORARI DI APERTURA BOTTEGHINO DEL TEATRO:

Sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Il giorno prima dell’evento dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Nei giorni di spettacolo dalle 9:00 alle 13:00 e da due ore prima dell’inizio dell’attività.

INFO: botteghinoteatrodifondi@gmail.com .