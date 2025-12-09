Plinio Perilli vince la 41^ edizione del Premio Nazionale di Poesia “Libero de Libero”

Si è svolta domenica 7 dicembre, presso Palazzo Caetani, la XLI edizione del Premio Nazionale di Poesia dedicato alla figura del poeta Libero de Libero e organizzato dall'Associazione di Servizi Culturali Confronto.

Per la sezione A la vittoria è andata al poeta Plinio Perilli per la silloge inedita “Prima la gioia e poi la voce” che verrà pubblicata nel corso dell'anno 2026.

Le motivazioni

Questa la motivazione: “La giuria del Premio Nazionale di Poesia “Libero De Libero-Città di Fondi- 2025”, giunto quest’anno alla sua 41^ Edizione, dopo aver letto ed esaminato le sillogi inedite partecipanti arrivate da tutt’Italia, ha deciso di assegnare il Primo Premio, consistente nella pubblicazione della silloge a cura delle Edizioni Confronto, al poeta Plinio Perilli per la raccolta dal titolo: “Prima la gioia e poi la voce”.

Il poeta sposta l’azione del suo colloquio con la persona amata inseguendo venature di parole sussurrate in una rigorosa ricognizione. Il desiderio del poeta è di incidere la parola e il simbolo del verso addentrandosi come un soffio di vento nella realtà che sta vivendo, un vento che non insinua ma dà voce e gioia all’amore che il poeta chiama “anima”.

Plinio Perilli

Plinio Perilli è nato a Roma nel 1955. Poeta e critico letterario italiano, curatore di molti classici, antichi e moderni. Inizia la sua attività come poeta nel 1982, con la pubblicazione di un poemetto sulla rivista «Alfabeta». La sua prima raccolta poetica è L’Amore visto dall’alto, del 1989, che giunge finalista al Premio Viareggio. Ha vinto anche altri prestigiosi premi letterari internazionali, quali l’Eugenio Montale, il Guido Gozzano e il Gatto. Negli anni ha pubblicato altri volumi di poesie tradotti in diverse lingue: Ragazze italiane (1990), Preghiere d’un laico (1994), Un moderno, vissuto canzoniere – quasi un romanzo in versi – sull’Amore in tutte le sue sfumature e sfaccettature, dedizioni e rivoluzioni, è il volume Gli Amanti in Volo (poesie 1998-2013) e i poemetti civili, raccolti nell'ampia silloge Museo dell'Uomo (1994-2020), uscito nel 2020. Plinio Perilli ha inoltre pubblicato numerosi testi critici sulla letteratura del Novecento e sull’arte e sul cinema italiano.

Tra i relatori il prof. Raffaele Manica, saggista e critico letterario, ha tracciato un profilo sull’opera “deliberiana”. Coordinatore il poeta Leone D’Ambrosio.

Finalisti, altri premi e lavori delle scolaresche

Tra i finalisti citiamo Cosmo Pasciuto (La Controra) e Stefano Di Pietro (Poesie).

Sono stati premiati alcuni conterranei di Libero de Libero (nato a Fondi nel 1903- scomparso a Roma 1981).

Ecco i nominativi: Francesco Sciarra e Silviano Guglielmo (Fondi), Francesca Di Fusco (Gaeta), Franca Salino (Sezze), Paola Cacciotti (Maenza).

Apprezzabili i lavori delle scolaresche: “Intervista a De Libero – Giuseppe Ungaretti” (Giorgia Di Fazio, Ileana Di Fonzo, Serena Lo Stocco, Greta Parisella – Istituto Gobetti – De Libero – Classe II B Amministrazione Finanza e Marketing);

Classe VA RIM Istituto Gobetti – De Libero “Le spoglie di de Libero finalmente a casa” – Una vicenda pirandelliana;

Istituto comprensivo Garibaldi, classe 3 F “Analisi e riflessioni su alcune opere di Libero de Libero”. Le poesie sono state declamate dal dott. Gino Fiore.

Periodico “Confronto”, da 50 anni in edicola: un omaggio da parte dell’amministrazione

Durante la cerimonia il vicesindaco nonché assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale, insieme agli assessori e consiglieri presenti in sala, Claudio Spagnardi, Stefania Stravato, e Sergio Di Manno, ha omaggiato a nome dell’intera amministrazione, l’organizzatore del Premio con un riconoscimento simbolico dedicato al periodico Confronto, in edicola dal dicembre del 1975 e dal 1982 diretto da Carlo Alberoni, e con l’annuncio di una pubblicazione sulla storia della testata.