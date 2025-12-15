VenerdÃ¬ 19 presentazione del nuovo libro di Franco Fracassi: "7 Ottobre, l'inganno"

Giornalista, da oltre venticinque anni impegnato nella realizzazione di inchieste sui misteri piÃ¹ importanti italiani e internazionali, legati a mafia, terrorismo e corruzione. Come inviato ha raccontato molti dei principali eventi a partire dalla caduta del Muro di Berlino, e per sedici anni Ã¨ stato inviato di guerra (Croazia, Bosnia, Kosovo, Angola, Iraq e Afghanistan). Ha lavorato anche come fotografo. Come documentarista Ã¨ autore di quindici film-inchiesta distribuiti in tutto il mondo. Ha vinto il Nastro dâ€™Argento e Festival come quello di Milano ed Eurasia. Ãˆ autore di numerosi libri e VenerdÃ¬ 19 Dicembre sarÃ nostro ospite a Fondi.

Grazie al Patrocinio dell'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e delComune di Fondi, in stretta collaborazione tra loro alcune Associazioni del territorio come Il Quadrato Fondi, CGIL, Associazione Musicinecultura APS, Patronato Fenapi, Associazione Imagine, e con il contributo di Investimenti Sostenibili s.r.l., promuovono la Presentazione del suo ultimo libro dal titolo "7 Ottobre, l'inganno".

Reporter esperto di geopolitica e comunicazione, Fracassi sarÃ protagonista di un incontro presso la Sala Lizzani nel cuore del Centro Storico di Fondi, dalle ore 17,30, accompagnato dalla giornalista Paola Pentimella Testa.

L'evento Ã¨ gratuito. La partecipazione Ã¨ libera. Ãˆ perÃ² gradita la prenotazione contattando i seguenti recapiti email giannisavianoster@gmail.com e telefonico 392 43 73 292.