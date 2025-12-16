Sabato 20 la città si veste di musica per il Natale con il concerto del “Trio di Natale”

La magia del Natale arriva a Fondi attraverso la grande musica dal vivo. Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 18:00, lo splendido scenario di Palazzo Caetani farà da cornice al Concerto “Trio di Natale”, un appuntamento culturale di grande prestigio inserito nel calendario delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Fondi “Bianco Natale” e nell’ambito di #ViviParchidelLazio del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi.

L’evento, a ingresso gratuito, vedrà protagonisti tre giovani e affermati musicisti: Stella Canocchi al violino, Marco Osbat al violoncello e Gianluca Papale al pianoforte. Il trio proporrà un programma raffinato e coinvolgente, pensato per accompagnare il pubblico nell’atmosfera intima e suggestiva delle festività natalizie, con un repertorio capace di unire eleganza, emozione e spirito natalizio.

Il concerto rappresenta un’occasione speciale per cittadini e visitatori di vivere Fondi in una veste diversa, valorizzando il patrimonio storico-artistico della città attraverso la musica classica. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di promozione culturale e turistica sostenuto dal Comune di Fondi, dall’UNPLI, dalla Regione Lazio e dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, con l’obiettivo di rendere il Natale un momento di condivisione, bellezza e partecipazione.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e per chi desidera trascorrere un pomeriggio natalizio all’insegna dell’arte e della cultura, in uno dei luoghi simbolo della città.