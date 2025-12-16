Il PD Fondi presenta 26 emendamenti al Bilancio di Previsione 2026/2028 per una città più giusta, sostenibile e inclusiva

Il Partito Democratico di Fondi presenterà nel prossimo Consiglio comunale un pacchetto articolato di 26 emendamenti al Bilancio di previsione 2026–2028, a firma del consigliere comunale Salvatore Venditti, con l’obiettivo di orientare le scelte amministrative verso una visione di città più equa, moderna, solidale e attenta all’ambiente.

Le proposte del PD nascono dall’ascolto del territorio e mirano a dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini, con particolare attenzione a giovani, famiglie, fragilità sociali, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio locale.

Ambiente, sostenibilità e qualità della vita

Un asse centrale degli emendamenti riguarda la transizione ecologica e la tutela della salute pubblica: dalla mappatura dell’amianto alla creazione del catasto comunale, dall’istituzione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile all’avvio del sistema TARIP, fino all’installazione di isole ecologiche informatizzate, casette dell’acqua e al monitoraggio della qualità delle acque e dell’inquinamento acustico. Scelte che puntano a una Fondi più pulita, più sicura e più consapevole.

Politiche sociali, giovani e inclusione

Il PD propone interventi concreti per contrastare le disuguaglianze: voucher sportivi per i giovani, trasporto pubblico gratuito fino ai 30 anni, un fondo comunale per il sostegno agli affitti per giovani e famiglie, la realizzazione di spazi di studio e aggregazione nelle contrade e l’installazione di giostre inclusive nei parchi pubblici. Particolare rilievo assume l’istituzione del Bilancio Partecipativo, per coinvolgere direttamente i cittadini nelle scelte di spesa dell’amministrazione.

Cultura, identità e valorizzazione del territorio

Gli emendamenti puntano anche sulla cultura come leva di sviluppo: dal progetto “Una tesi per Fondi” allo scavo archeologico di Pianara, dalla creazione del marchio De.Co. alla valorizzazione del centro storico con una nuova cartellonistica, fino alle “Piazze Culturali” come spazi di cultura diffusa e partecipata.

Sport, spazi pubblici e sicurezza urbana

Previsti interventi per la manutenzione e l’ammodernamento dei campi da basket, del Palazzetto dello Sport, delle fontane pubbliche, oltre a misure per la sicurezza stradale come la realizzazione di dossi e segnaletica di rallentamento in aree sensibili.

Tutela degli animali e rispetto dell’ambiente

Il PD propone un piano strutturato di contrasto al randagismo attraverso sterilizzazioni e campagne di sensibilizzazione, oltre alla pianificazione di una spiaggia comunale pet-friendly, nel rispetto delle normative e della convivenza civile.

Con questi emendamenti – dichiara il consigliere comunale Salvatore Venditti – il Partito Democratico intende offrire una proposta concreta e responsabile, alternativa all’ordinaria amministrazione. Non un elenco di interventi scollegati, ma una visione complessiva di città che guarda al futuro, mettendo al centro le persone, l’ambiente e il bene comune.

Il Partito Democratico di Fondi auspica che il Consiglio comunale sappia discutere nel merito queste proposte, valutandole per il loro impatto reale sulla vita dei cittadini e non per appartenenze politiche, nell’interesse esclusivo della comunità fondana.