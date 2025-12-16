Fondi Vera chiede l'adesione del comune alla Campagna “Contro la violenza sulle Donne – Mai bandiera bianca”

Vogliamo che il contrasto alla violenza sulle Donne e alle discriminazioni non sia un settore residuale, ma una politica pubblica intersettoriali, perché attraversa cultura, scuola, welfare, sport, politiche giovanili, personale, comunicazione e urbanistica. Un processo quotidiano che coinvolge Comunità intere e che conferma il ruolo dei Comuni come attori centrali del cambiamento culturale e sociale del Paese.

La Vice Presidente di Fondi Vera, Valentina Tuccinardi, la Portavoce del Movimento, Tina Di Fazio, e le Dirigenti Paola di Biasio e Milena Trani, hanno inviato una nota all’Amministrazione Comunale di Fondi affinché venga raccolto l’appello lanciato da Veronica Nicotra, Segretario Generale ANCI, che ha illustrato nei giorni scorsi la Campagna “Contro la violenza sulle Donne – Mai bandiera bianca”, promossa in stretta collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una Campagna che ha l’obiettivo di rafforzare l'impegno nel promuovere azioni coordinate, mettendo in rete Istituzioni, Amministrazioni locali e Comunità.

Il lavoro dei Comuni è quotidiano e capillare e lo rispettiamo profondamente. Riguarda i Servizi Sociali, le collaborazioni con i Centri antiviolenza e con le reti territoriali, gli interventi nei quartieri e nelle Scuole, le iniziative culturali ed i percorsi di accompagnamento verso l’autonomia delle Donne che subiscono violenza. E riguarda anche la capacità di trasformare i contesti in cui le persone vivono: educare al rispetto, contrastare stereotipi e discriminazioni, rendere gli spazi pubblici più sicuri e più inclusivi. Accanto a questo impegno verso le Comunità, cresce la consapevolezza che le politiche per la parità devono trovare coerenza anche all’interno delle Amministrazioni Comunali - aggiungono Tuccinardi, Di Fazio, di Biasio e Trani.

Contrastare la violenza contro le Donne e le disparità di genere significa assumersi una responsabilità istituzionale profonda, che riguarda la qualità della nostra democrazia e della convivenza civile. Molti Comuni italiani lo stanno facendo con determinazione, senza mai rinunciare al proprio ruolo di presidio dei diritti. Di fronte alla violenza, infatti, non c’è spazio per la resa: le Amministrazioni locali non alzeranno mai bandiera bianca, perché difendere la dignità e la libertà delle Donne è parte essenziale della loro missione.

Un piccolo gesto può amplificare un grande messaggio - concludono le Dirigenti di Fondi Vera.

Lo strumento principale della Campagna è rappresentato da una bandiera da esporre in tutti i Comuni. La Campagna durerà tutto l’anno, simbolo di un impegno costante: entrerà nelle scuole, nelle piazze, sarà indossata con t-shirt, shopper e affissa negli spazi comunali. Si integrerà, inoltre, nel calendario degli eventi culturali nazionali e nelle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica e del voto alle Donne, momento cruciale che ha segnato nel 1946 l'introduzione del suffragio universale.