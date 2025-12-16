Brindisi di Natale con il sindaco Maschietto al Centro Alzheimer “Memory Care”

Brindisi di Natale al “Memory Care”, il centro per Alzheimer e altri tipi di demenza di via Occorsio.

Alla presenza anche dei rispettivi familiari, gli iscritti provenienti da diversi Comuni del Sovrambito LT4+Lt5 hanno raccontato al sindaco Beniamino Maschietto, all’assessore al ramo Sonia Notarberardino e al responsabile della cooperativa che gestisce il centro Allen Trenta, le numerose e coinvolgenti attività svolte fino ad oggi.

Dalla ginnastica dolce, al giardinaggio, dai lavoratori di pittura e decorazione alla musicoterapia, passando per momenti ricreativi e di giovialità collettiva.

Il primo cittadino e l’assessore sono rimasti particolarmente colpiti dal clima di coesione e serenità, in perfetta armonia con i colori tenui, l’arredamento e i dettagli di un luogo che profuma di armonia. L’assessore ha inoltre aggiunto parole di apprezzamento

A tutti i presenti è stato donato un piccolo omaggio natalizio, realizzato dagli iscritti in collaborazione con Gabriella Capotosto dell’Associazione “Progetto Cuore” la cui cifra distintiva è quella di aiutare il prossimo.

Nonostante le iscrizioni siano finalmente in crescita, l’auspicio è che il passaparola sugli effetti benefici che le attività hanno sui singoli iscritti possano correre veloce e raggiungere altre famiglie ancora non informate sull’utilità e le potenzialità del centro inaugurato lo scorso 30 maggio.