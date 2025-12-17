La Pro Loco presenta lo “Speciale Feste di Natale 2025-2026"

L’Associazione Pro Loco Fondi Aps presenta ufficialmente la nuova edizione dello “Speciale Feste di Natale 2025–2026”, una pubblicazione interamente dedicata agli eventi, alle tradizioni, alle curiosità e all’atmosfera del Natale fondano.

Un viaggio tra luci, musica, presepi, mercatini, concerti e iniziative culturali che raccontano un Natale semplice, autentico e partecipato, capace di unire comunità, famiglie e visitatori. Dall’accensione delle luminarie al Capodanno in piazza, dal Presepe della Memoria agli eventi musicali, fino alle tradizioni gastronomiche e ai racconti della memoria collettiva, lo Speciale raccoglie il meglio del cartellone natalizio 2025/2026.

Le copie cartacee della pubblicazione sono disponibili gratuitamente presso le edicole e le attività commerciali della città, mentre il Pdf interattivo può essere scaricato online e attraverso i canali social dell’associazione.

Lo Speciale include anche approfondimenti culturali, curiosità sul Natale e sul Capodanno, testimonianze, poesie e iniziative partecipative come il concorso fotografico natalizio, invitando cittadini e visitatori a vivere e raccontare le feste attraverso immagini e ricordi condivisi.

Il Natale a Fondi – sottolinea il presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli – è fatto di luci che accompagnano, di gesti quotidiani, di memoria e di comunità. Questo Speciale nasce per raccontare tutto ciò e per essere uno strumento utile e gratuito per orientarsi tra gli eventi e riscoprire l’identità della città di Fondi.

Tutti gli appuntamenti sono consultabili anche online; il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi o meteorologici; pertanto, si invita a fare riferimento agli aggiornamenti ufficiali del Comune di Fondi e della Pro Loco.

Fondi sta vivendo un Natale 2025–2026 ricco di emozioni, tradizioni e partecipazione.

Clicca qui per scaricare lo speciale Natale 2025/2026.