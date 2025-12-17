Venerdì 19 torna “Cantando Intorno al Presepe” con oltre 70 voci per omaggiare la tradizione

Venerdì 19 dicembre torna “Cantando Intorno al Presepe” uno degli appuntamenti più rappresentativi della tradizione fondana dell’ultimo decennio.

L’evento, ormai giunto alla sua IX edizione, quest’anno vedrà insieme la Corale Polifonica Fondi-Lenola, la corale Santa Maria De Mattias e The Sweet Sound Gospel Choir per un totale di oltre 70 voci dirette dai Maestri Gianni Mastromanno e Mariacivita Marrocco.

Partendo dall’auditorium comunale “Sergio Preti”, dove avrà inizio il concerto, i gruppi canori si sposteranno presso il chiostro di San Domenico per esibirsi al cospetto dei presepi realizzati dal Maestro Marcello Cassoni.

L’ evento, che si ripete ormai da nove anni, è ideato e curato nei minimi dettagli dal presidente della corale, il professor Enzo Rosato.

Si tratta di un vero e proprio omaggio alla tradizione canora – commenta il Maestro Gianni Mastromanno – per questo abbiamo unito, in maniera insolita, un gospel e un coro giovanile, quello di Vallecorsa, proprio per promuovere e valorizzare la coralità in tutti i suoi generi.

È anche grazie ad eventi come questo – aggiungono il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale - che abbracciano in pieno la tradizione che il nostro cartellone riesce a trasmettere il calore delle festività e del Natale. Un evento per grandi e piccini, giovani e meno giovani: l’invito, naturalmente, è a partecipare numerosi.

L’evento, che rientra nel cartellone ufficiale del Comune di Fondi “Bianco Natale”, avrà inizio alle ore 19:00 e darà il via ad un weekend molto intenso: Presepe Vivente nel centro storico (20 e 21 dicembre), inaugurazione della Casa di Babbo Natale (20 dicembre), Concerto “Tre cuori, una sola melodia: i musicisti di Euterpe in concerto per Natale” (21 dicembre) e molto altro.