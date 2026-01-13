Sabato 17 gennaio la finale del "Festival del Magazzino Kids 2026"

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna il Festival del Magazzino Kids, contesto canoro organizzato dall’APS il Magazzino Fondi e dedicato ai giovanissimi cantanti dai 6 ai 13 anni.

L’evento, patrocinato dal Comune di Fondi e dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, si svolgerà sabato prossimo 17 gennaio dalle ore 18:00 presso il centro multimediale Dan Danino Di Sarra.

Saranno ben 24 i giovanissimi cantanti provenienti da tutto il sud pontino che si alterneranno sul palco, divisi in due fasce d’età. Per la categoria baby (6-9 anni): Maria Carmen Albanese, Nina Benvenuti & Emma Silvi, Ginevra Catena, Carlotta D’Arcangelo, Virginia Pino, Nicole Tari e Aurora Tranquilli. Per la categoria Junior (10-13 anni): Adele Agovino, Ilenia Caprio, Matilde Cataldi, Domitilla Centola, Greta De Gregoris, Francesco Di Fazio, Gioele Di Martino, Giulia Maria Di Mugno, Carolina Fidaleo, Benedetta La Rocca, Giulia Francesca La Serra, Fernando Lepri, Alessia Orticelli, Marianna Petrole, Angela Quadrino, Maria Lourdes Tornese, Jasmine Turniano.

Saranno inoltre presenti in qualità di ospiti la campionessa uscente Irene De Arcangelis, Greta Paparelli e l’ormai idolo di casa Pestifero, che presenterà il suo ultimo singolo dal titolo “MA DAI!”

Al termine di settimane impegnative di organizzazione, nel corso delle quali gli artisti si sono anche sottoposti a shooting e brevi interviste - tutte visibili sulle pagine ufficiali del Festival - l’APS il Magazzino Fondi è pronta a portare sul palco il talento di 24 giovanissimi cantanti, sperando che sia per loro solo il primo passo di una grande carriera.

L’ingresso all’evento è gratuito.