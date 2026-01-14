Azione in merito alle politiche di controllo del territorio attuate nella cittÃ 

Nei giorni in prossimitÃ della fine dellâ€™anno lâ€™amministrazione comunale di Fondi si Ã¨ mossa con molto dinamismo arrivando anche a concludere anche un importante traguardo: finalmente, dopo tanti anni in cui non riusciva a trovare una soluzione allâ€™emergenza abitativa di molti cittadini di Fondi, Ã¨ riuscita a approvare con lâ€™unanimitÃ anche dellâ€™opposizione, un progetto per la costruzione di due palazzine adibite ad alloggi popolari.

Bene, come Fondi in Azione accogliamo con favore questo tentativo, e plaudiamo anche la volontÃ dellâ€™opposizione di non porsi in contrasto quando un vi Ã¨ un reale vantaggio per la collettivitÃ .

Peccato che a ruoli opposti questa amministrazione non faccia altrettanto, e neghi ogni proposta dellâ€™opposizione, adducendo risposte tipo: inutile, lâ€™abbiamo giÃ fatto, di questo nel parleremo prossimamente.

Un esempio Ã¨ stato la mozione presentata dai consiglieri Ciccone e Iudicone in merito al controllo e la sicurezza del territorio, con proposte , la risposta Ã¨ stata abbiamo giÃ fatto, ci abbiamo giÃ pensato noi.

Questa risposta ci sembra piuttosto arrogante, in quanto il tema della sicurezza Ã¨ un tema molto sentito dai cittadini di Fondi e non ci sembra che negli ultimi anni questa amministrazione abbia brillato per controllo del territorio, basta vedere la continua serie di furti che ci sono stati, e che continuano a esserci in tutto il territorio, non solo in periferia, ma anche al centro.

Ma possiamo estendere il concetto anche alla viabilitÃ come ha fatto il consigliere Iudicone: vogliamo dire che a Fondi vi Ã¨ un piano capace di gestire il traffico, con delle aree di sosta calibrate per il territorio?

A certe ore le strade di Fondi diventano il Far West, dove tutti sono contro tutti, e si va allegramente contromano, si parcheggia con estrema fantasia negli incroci, dove le stesse soluzioni impiegate sono peggio del danno che vorrebbero alleviare, come lâ€™installazione di qualche rotatoria che per fortuna poi Ã¨ stata rimossa.

Ritornando alla sicurezza, le famose 200 telecamere che presidiano il territorio sono munite di impianto di registrazione? PerchÃ© ci domandiamo come mai nonostante queste telecamere le strade di Fondi sono inondate ogni giorno di buste dellâ€™immondizia, e lâ€™unica soluzione che si trova Ã¨ quella di andarla a raccogliere ogni giorno, con un costo per la comunitÃ .

Se non si riesce a beccare qualche incivile che butta ogni giorno una busta di immondizia sempre allo stesso posto, mi domando cosa potranno fare le straordinarie duecento telecamere per monitorare il territorio della cittÃ .

Il problema di questa Amministrazione Ã¨ lâ€™arroganza, dichiarano di ascoltare la gente, ma ne sono proprio sicuri?

Ai cittadini sembra invece che siano autoreferenziali, come nel caso del forno crematorio, in cui lâ€™opposizione proponeva lo strumento dellâ€™autotutela per derogare la costruzione dellâ€™impianto, invece, in maniera arrogante, hanno deciso di contestare il contratto, col risultato di arrivare a un contenzioso non piÃ¹ amministrativo, ma civile, dove se la societÃ opponente vincesse, il costo per le casse della cittadinanza sarebbe non indifferente. E chi pagherebbe in tal caso? I cittadini di Fondi, che vedrebbero ridurre le risorse per quello che serve alla cittadinanza.

Oppure come nel caso del ponte di Colle Troiano, dove oltre due anni fa Fondi in Azione inviÃ² una pec al sindaco mostrando lo stato delle colonne che lo sostenevano.

Ancora stiamo aspettando una risposta, per fortuna Astral ha riveduto il progetto, altrimenti avremmo avuto un ponte che sulla carta era rimesso in ordine, in pratica pericolante.

Come Fondi in Azione invitiamo questa amministrazione a essere meno arrogante, essere capace di ascoltare i cittadini, anche quelli che non appartengono politicamente al proprio schieramento, Ã¨ la base della democrazia.

Paolo de Bonis

Segretario Fondi in Azione